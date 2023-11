Ideea ingenioasă a unui mire pentru alinarea durerii miresei. Tatăl ei a murit înainte de nuntă, dar partenerul a găsit o soluția perfectă

Tatăl unei viitoare mirese a murit cu puțin timp înainte de nuntă, iar ea era sfâșiată de durere și de regretul că tatăl ei nu va putea fi prezent la cea mai importantă zi din viața fiicei sale.

Cu toate acestea, de dragul ei, mirele a găsit o soluție prin care să înlocuiască absența țatălui fetei. El a fost filmat când aducea o machetă a socrului său și a dansat cu ea. Imaginile au devenit virale în scurt timp, informează

„Tatăl decedat s-a trezit din morți, iar acum dansează cu soțul tău la nuntă”, a scris femeia care a postat videoclipul pe TikTok.

Mireasa a fost încântată de ideea soțului ei și le recomandă și viitorilor miri care au pierdut părinții înainte de nuntă să apeleze la această metodă.

Imagine walking down the aisle and seeing a cut out of your dead dad waiting for you 😭😂 my husband ladies and gents xxxx (fab idea for any late parents)