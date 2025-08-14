Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba

Americanii sunt îngroziți de iepurii. Animalele sunt afectate de un virus, care le provoacă excrescențe de tentacule în jurul capului. Specialiști au oferit un avertisment, tocmai pentru a-i liniști pe oameni.

Descoperirea a fost făcută în Fort Collins, Colorado, SUA. Totuși, important de știut este că nu ar trebui ca oamenii să se îngrijoreze. Aceștia nu sunt periculoși, ba, mai degrabă, ei au de suferit, deoarece din cauza tentaculelor din jurul gurii nu se pot hrăni corespunzător, ceea ce inevitabil le provoacă decesul.

Cuprins:

Ce virus le provoacă aceste excrescențe

Ce transmit specialiștii

Potrivit excrescențele de pe capul iepurilor sunt provocate de virusul papiloma Shope. Acesta se transmite, în general, prin mușcături de insecte, iar acest lucru se întâmplă cu precădere în perioada călduroasă a anului. Ulterior, se formează aceste coarne, care pot provoca moartea

Conform Departamentului de Parcuri și Faună Sălbatică din Colorado (CPW), oamenii ar trebui să își păstreze calmul. Aceste excrescențe nu ar trebui să îi îngrijoreze pe posesorii de animale de companie, însă este important de menționat că ar trebui să le țină cât mai departe de acestea, pentru a preveni orice risc.

„Nu este nevoie de nicio îngrijorare evidentă pentru proprietarii de animale de companie, am spune doar să țină cont de aceste principii pentru fauna sălbatică atunci când le scoateți afară: Țineți-le în lesă, țineți-le departe de animalele sălbatice pentru orice eventualitate, dar nu este neapărat ceva ce vedem transferat de la iepuri la câini”, a declarat purtătorul de cuvânt al CPW, Kara Van Hoose, potrivit aceleiași surse.