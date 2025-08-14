B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba

Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba

Elena Boruz
14 aug. 2025, 09:56
Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
Sursă foto: tvrinfo.ro

Americanii sunt îngroziți de iepurii. Animalele sunt afectate de un virus, care le provoacă excrescențe de tentacule în jurul capului. Specialiști au oferit un avertisment, tocmai pentru a-i liniști pe oameni.

Descoperirea a fost făcută în Fort Collins, Colorado, SUA. Totuși, important de știut este că nu ar trebui ca oamenii să se îngrijoreze. Aceștia nu sunt periculoși, ba, mai degrabă, ei au de suferit, deoarece din cauza tentaculelor din jurul gurii nu se pot hrăni corespunzător, ceea ce inevitabil le provoacă decesul.

Cuprins:

  • Ce virus le provoacă aceste excrescențe
  • Ce transmit specialiștii

Ce virus le provoacă aceste excrescențe

Potrivit kdvr.com, excrescențele de pe capul iepurilor sunt provocate de virusul papiloma Shope. Acesta se transmite, în general, prin mușcături de insecte, iar acest lucru se întâmplă cu precădere în perioada călduroasă a anului. Ulterior, se formează aceste coarne, care pot provoca moartea iepurilor.

Ce transmit specialiștii

Conform Departamentului de Parcuri și Faună Sălbatică din Colorado (CPW), oamenii ar trebui să își păstreze calmul. Aceste excrescențe nu ar trebui să îi îngrijoreze pe posesorii de animale de companie, însă este important de menționat că ar trebui să le țină cât mai departe de acestea, pentru a preveni orice risc.

„Nu este nevoie de nicio îngrijorare evidentă pentru proprietarii de animale de companie, am spune doar să țină cont de aceste principii pentru fauna sălbatică atunci când le scoateți afară: Țineți-le în lesă, țineți-le departe de animalele sălbatice pentru orice eventualitate, dar nu este neapărat ceva ce vedem transferat de la iepuri la câini”, a declarat purtătorul de cuvânt al CPW, Kara Van Hoose, potrivit aceleiași surse.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Summitul așteptat de toată lumea. Ce schimb de teritorii ar putea negocia Trump și Putin
Externe
Summitul așteptat de toată lumea. Ce schimb de teritorii ar putea negocia Trump și Putin
Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin
Externe
Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin
Halle Berry, despre iubirea ei față de Van Hunt. „Când ești iubită și sprijinită ca femeie, totul se transformă”
Externe
Halle Berry, despre iubirea ei față de Van Hunt. „Când ești iubită și sprijinită ca femeie, totul se transformă”
Avertisment transmis de Donald Tusk: „Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa”
Externe
Avertisment transmis de Donald Tusk: „Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa”
Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina
Externe
Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina
Două persoane au murit în Franța din cauza brânzeturilor contaminate. Cum au ajuns aceste produse să pună viața oamenilor în pericol
Externe
Două persoane au murit în Franța din cauza brânzeturilor contaminate. Cum au ajuns aceste produse să pună viața oamenilor în pericol
Româncă moartă, într-un apartament din Italia. Cine a găsit-o
Externe
Româncă moartă, într-un apartament din Italia. Cine a găsit-o
Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes
Externe
Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes
Accident feroviar grav în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat (VIDEO)
Externe
Accident feroviar grav în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat (VIDEO)
Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american
Externe
Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american
Ultima oră
10:35 - Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
10:21 - Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
10:20 - Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
09:54 - Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
09:52 - Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
09:28 - Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
09:23 - Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
09:19 - Soțul și copiii Danei Rogoz au plecat la Viscri. De ce nu i-a putut însoți actrița
09:19 - Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer
09:09 - Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii