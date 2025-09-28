B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”

Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”

George Lupu
28 sept. 2025, 22:08
Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate
Igor Dodon, reținut de procurorii anticorupție de la Chișinău pentru 72 de ore. Foto: Inquam Photos / Adel Al-Haddad
Cuprins
  1. Ce anunț a făcut Igor Dodon
  2. Ce acuzații a lansat Maia Sandu

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat duminică seara, după închiderea urnelor la alegerile parlamentare că Blocul Patriotic va organiza luni, de la ora 12 un protest pentru ”apărarea democrației”.

Ce anunț a făcut Igor Dodon

”Vreau să le mulțumesc cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea activă, în țară se închid secțiile de votare. Au dat dovada de maturitate politică și au ieșit masiv la vot. Vreau să le mulțumesc și colegilor de Blocul Patriotic”.

Igor Dodon a precizat că Irina Vlah a fost scoasă ilegal din campanie: “Rămâne parte a echipei noastre, sper că vom guverna împreună peste câteva săptămâni”.

Igor Dodon a precizat că PAS a primit o lovitură în diaspora, pentru că se baza pe o prezență mai mare, potrivit tv8.md.

“Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate, sperau ca votul din diasporă să fie altul, să fie mult mai multe voturi.

Mâine la ora 12:00 invităm alte partide de opoziție, liderii de opinie, reprezentanții societății civile la protest pașnic, fără simboluri de partid, să apărăm votul cetățenilor”.

Igor Dodon a mai spus că nu va admite destabilizări:

“Am văzut diferite mesaje din partea poliției și alte instituții de stat: Stimați polițiști, nu mergeți la încălcarea legislației, sunteți în slujba poporului. Nu vom admite destabilizări, nu speriați lumea, mă refer la Maia Sandu, PAS și Dorin Recean.

Repet, nu vom admite destabilizări”.

Ce acuzații a lansat Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avertizat duminică într-o postare pe pagina sa de Facebook că se încearcă o fraudare masivă a votului în mai multe secții, prin așa numita metodă “carusel”. Acest tip de fraudă electorală se referă la scoaterea buletinelor de vot neștampilate din secția de votare, pentru ca ulterior să fie introduse cu ștampila pusă.

”Dragi cetățeni, avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secții de vot din afara țării, evident, contra bani.

Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdător până în poliția verifică spațiile. Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă și avem multe cazuri când oameni din rețea Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare.

În aceste condiții, voturile voastre cinstite pot salva Moldova”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova: Falsuri cu buletine de vot în flăcări / Anunțul Guvernului de la Chișinău
Externe
O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova: Falsuri cu buletine de vot în flăcări / Anunțul Guvernului de la Chișinău
UPDATE / Urnele s-au închis la alegerile din Republica Moldova: Peste 50% dintre moldoveni au votat
Externe
UPDATE / Urnele s-au închis la alegerile din Republica Moldova: Peste 50% dintre moldoveni au votat
Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență
Externe
Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență
Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor” că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă “carusel”
Externe
Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor” că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă “carusel”
Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova
Externe
Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova
Rusia, atac masiv asupra Ucrainei: sute de drone și rachete au bombardat Kievul
Externe
Rusia, atac masiv asupra Ucrainei: sute de drone și rachete au bombardat Kievul
Rusia, către NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv”
Externe
Rusia, către NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv”
Un submarin rusesc riscă să explodeze în apele europene după o scurgere de combustibil
Externe
Un submarin rusesc riscă să explodeze în apele europene după o scurgere de combustibil
Mesajul lui Traian Băsescu, înaintea alegerilor din Republica Moldova: „Pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”
Externe
Mesajul lui Traian Băsescu, înaintea alegerilor din Republica Moldova: „Pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”
Producătorii auto din China iau cu asalt piața mașinilor electrice din Europa: Încărcarea foarte rapidă și prețurile mici, principalele avantaje față de brandurile tradiționale
Externe
Producătorii auto din China iau cu asalt piața mașinilor electrice din Europa: Încărcarea foarte rapidă și prețurile mici, principalele avantaje față de brandurile tradiționale
Ultima oră
21:37 - Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă
20:52 - Irina Columbeanu, moment viral după ce și-a scos tatăl în oraș: ”Singura bogăție care i-a mai rămas”
20:12 - O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova: Falsuri cu buletine de vot în flăcări / Anunțul Guvernului de la Chișinău
19:16 - Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
18:29 - Ion Țiriac, dezvăluiri emoționante despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: „A trăit doar pentru mine””
17:50 - UPDATE / Urnele s-au închis la alegerile din Republica Moldova: Peste 50% dintre moldoveni au votat
17:25 - Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență
16:50 - Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor” că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă “carusel”
16:26 - Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova
15:51 - Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Am subliniat urgența unei încetări imediate a focului în Gaza”