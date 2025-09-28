Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat duminică seara, după închiderea urnelor la alegerile parlamentare că Blocul Patriotic va organiza luni, de la ora 12 un protest pentru ”apărarea democrației”.

Ce anunț a făcut Igor Dodon

”Vreau să le mulțumesc cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea activă, în țară se închid secțiile de votare. Au dat dovada de maturitate politică și au ieșit masiv la vot. Vreau să le mulțumesc și colegilor de Blocul Patriotic”.

Igor Dodon a precizat că Irina Vlah a fost scoasă ilegal din campanie: “Rămâne parte a echipei noastre, sper că vom guverna împreună peste câteva săptămâni”.

Igor Dodon a precizat că PAS a primit o lovitură în diaspora, pentru că se baza pe o prezență mai mare, potrivit .

“Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate, sperau ca votul din diasporă să fie altul, să fie mult mai multe voturi.

Mâine la ora 12:00 invităm alte partide de opoziție, liderii de opinie, reprezentanții societății civile la protest pașnic, fără simboluri de partid, să apărăm votul cetățenilor”.

Igor Dodon a mai spus că nu va admite destabilizări:

“Am văzut diferite mesaje din partea poliției și alte instituții de stat: Stimați polițiști, nu mergeți la încălcarea legislației, sunteți în slujba poporului. Nu vom admite destabilizări, nu speriați lumea, mă refer la Maia Sandu, PAS și Dorin Recean.

Repet, nu vom admite destabilizări”.

Ce acuzații a lansat Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu duminică într-o postare pe pagina sa de Facebook că se încearcă o fraudare masivă a votului în mai multe secții, prin așa numita metodă “carusel”. Acest tip de fraudă electorală se referă la scoaterea buletinelor de vot neștampilate din secția de votare, pentru ca ulterior să fie introduse cu ștampila pusă.

”Dragi cetățeni, avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secții de vot din afara țării, evident, contra bani.

Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdător până în poliția verifică spațiile. Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă și avem multe cazuri când oameni din rețea Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare.

În aceste condiții, voturile voastre cinstite pot salva Moldova”.