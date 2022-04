Imagini apocaliptice din Mariupol, oraș aflat sub asediul forțelor ruse de la începutul invaziei. Tancuri rusești circulă pe străzi și trag cu tunul direct în clădiri (VIDEO)

Mariupol este sub asediul forțelor ruse de 48 de zile, încă de la începutul invaziei, iar atacurile au transformat cel mai mare oraș-port de la Marea Azov într-o adevărată ruină.

Imaginile care circulă pe rețelele sociale arată tancuri rusești cum circulă printre clădirile orașului, astăzi în mare parte distruse, și cum trag cu tunul direct în imobilele care, spun rușii, ar fi adăpostit trupe ucrainene.

„Școli, apartamente, locuințe private, au aruncat bombe peste orice”, susține Anastasiia Kiseliova, o femeie în vârstă de 40 de ani, mamă a trei copii, potrivit .

„Într-o lună, ne-au transformat viața într-un film horror. Nici măcar nu se compară cu iadul”, spune și Maria Ruban-Vaskevich, o femeie în vârstă de 44 de ani.

Video of a Russian/DNR tank firing its main cannon at a building in Mariupol.

— Rob Lee (@RALee85)