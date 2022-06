Imagini cu momentul în care un remorcher rus a fost lovit de două rachete Harpoon, utilizate în premieră de forțele ucrainene. Nava rusă s-a scufundat în apropiere de Insula Șerpilor (VIDEO)

Marina militară ucraineană a revendicat în această săptămână o victorie semnificativă, după ce a lovit cu două rachete Harpoon o navă rusă în apropiere de Insula Șerpilor, iar acum a prezentat și imagini cu momentul care a dus la scufundarea remorcherului Vatsily Bekh.

A fost prima utilizare în luptă a rachetelor Harpoon pentru forțele ucrainene, potrivit The EurAsian Times. Se crede că nava lovită livra armament și transporta pe Insula Șerpilor soldați din Flota rusă de la Marea Neagră.

Un oficial regional ucrainean susține că a fost vorba despre sisteme de rachete antinavă Harpoon cu baza la sol pe care Kievul le-a primit recent din SUA și Danemarca.

Atacul devastator a fost filmat de la distanță de o dronă Bayraktar TB2, care fusese folosită și pentru transmite coordonatele locației în care se afla nava rusă.

: We received HD footage of the Vasily Bekh rescue tug being struck by 2 Ukrainian Harpoon ASM, as observed by the Bayraktar TB2 drone.

It was not being used in the usual role and was transporting men & equipment. Both RU & UA sources claim heavy damage and many killed.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)