Imagini cu un soldat de la Azovstal cântând melodia cu care Ucraina a câștigat Eurovision. Videoclipul oficial surprinde imagini din Bucea, Irpin, Gostomel şi Borodianka

Pe rețelele de socializare a apărut un videoclip cu un soldat de la Azovstal din Mariupol . Această melodie amestecă hip-hop-ul și muzică tradițională pe versuri scrise înainte de război – care rezonează puternic cu evenimentele actuale („Întotdeauna voi găsi drumul spre casă chiar și dacă toate drumurile sunt distruse”).

Apărătorul din Azovstal cântă această melodie, în timp ce pe fundal se pot auzi bombardamente. Gestul a fost făcut în semn de mulțumire pentru trupa Kalush care a reprezentat Ucraina la Eurovision, potrivit

Duminică, a fost lansat videoclipul oficial al piesei „Stefania”, surprinzând imagini din Bucea, Irpin, Gostomel şi Borodianka. Înregistrarea video cu soldatul ucrainean cântând melodia a devenit viral.

„În acest fel, soldaţii ucraineni i-au mulţimit trupei Kalush pentru susţinerea de la Eurovision şi pentru apelul către întreaga lume pentru a fi ajutaţi apărătorii Mariupolului”, notează The New Voice of Ukraine.

The Azovstal defender sings „Stefania” to the sounds of bombing 💔

In this way, Ukrainian soldiers thanked the Kalush band for their support at Eurovision and the worldwide call to help the defenders of Mariupol.

