Imagini dramatice: Cum se vede de la mare înălțime cea mai fierbinte zonă a frontului din Ucraina

Noi imagini devenite virale pe rețelele de socializare surprind epicentrul luptelor din estul Ucrainei, unde trupele ruse lansează de mai multe săptămâni ofensive puternice.

Urmările atacurilor se văd din toate direcțiile, coloane de fum ridicându-se peste tot. Cele mai dure lupte în Ucraina se duc acum pe frontul de est, în zona Lisichansk-Severodonețk, iar multe din atacurile de artilerie lasă urme care se văd de la kilometri depărtare.

Președintele rus Vladimir Putin ar fi dat termen armatei sale să ajungă la graniţele administrative ale regiunii Lugansk până pe 26 iunie, iar asta implică practic și capturarea Severodonețkului, dar și a orașului de lângă – Lisichansk.

Un fost comandant al forțelor terestre americane din Europa a descris luptele din estul și sud-estul Ucrainei ca fiind un „meci de box la categoria grea” în care „nu a existat încă o lovitură de knock-out”.

Ministrul britanic al apărării a confirmat „aproape sigur” că forțele ucrainene cu două rachete antinavă Harpoon donate de Occident. Londra a vorbit și despre capacitatea Rusiei de a proiecta forță maritimă în nord-vestul Mării Negre, o capacitate despre care spune că a fost în mare parte neutralizată de apărarea costieră ucraineană.

„Pe 17 iunie 2022, forțele ucrainene au revendicat prima lor utilizare cu succes a rachetelor antinavă Harpoon donate de Occident asupra forțelor maritime ruse. Ținta atacului a fost aproape sigur remorcherul naval rusesc Spasatel Vasili Bekh, care ducea arme și personal pe Insula Șerpilor în nord-vestul Mării Negre”, a precizat Ministerul britanic al apărării, marți, într-o actualizare a informațiilor despre felul în care decurge războiul din Ucraina.

A panoramic view on the area in the Luhansk Oblast where the heaviest battles between the Ukrainian and Russian forces are currently underway, with countless fires and plumes of smoke seen on the horizon.

The town of Toshkivka (01:15) appears to be almost completely destroyed.

