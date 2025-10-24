B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)

Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)

Elena Boruz
24 oct. 2025, 12:28
Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat jaful
  2. Cât de rapid a fost jaful
  3. Ce spun oficialii

Au apărut imagini cu cei doi hoți, care au reușit să fure din Muzeul Luvru bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Momentul evadării lor a fost surprins pe video. Imaginile, publicate de Le Parisien, arată o scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune, notează The Guardian.

Cum s-a desfășurat jaful

Într-un clip de 36 de secunde, doi bărbați îmbrăcați în negru, unul cu o vestă reflectorizantă galbenă, celălalt cu o cască de motociclist, coboară lent cu un lift de mobilă din galeria Apollo a muzeului. Filmarea, realizată dintr-o fereastră din apropiere, surprinde și vocea unui agent de securitate care anunță printr-un walkie-talkie faptul că i-a zărit pe hoți.

 „Indivizii sunt pe scutere… vor pleca”.

Câteva secunde mai târziu, hoții dispar pe două scutere, având asupra lor comori istorice. Incidentul a avut loc duminică dimineața, la scurt timp după deschiderea muzeului. Cei doi hoți au spart o fereastră nesecurizată, au folosit polizoare pentru a deschide vitrinele și au furat opt piese valoroase, inclusiv un colier cu smaralde și diamante dăruit de Napoleon I soției sale Marie Louise, și o diademă a împărătesei Eugénie.

Cât de rapid a fost jaful

Operațiunea a durat mai puțin de șapte minute, iar cei doi care au pătruns în galerie au stat în interior doar 3 minute și 58 de secunde. Presa franceză vorbește despre o acțiune executată cu o precizie uimitoare, în timp ce autoritățile au mobilizat peste 100 de anchetatori pentru a-i prinde pe făptași.

Ce spun oficialii

Directoarea muzeului, Laurence des Cars, a recunoscut în fața senatorilor o „defecțiune gravă” în sistemul de securitate, menționând că supravegherea exterioară a clădirii era „cu mult insuficientă”. Ministrul de interne, Laurent Nuñez, a promis că hoții vor fi prinși cât mai curând, însă rămâne de văzut dacă bijuteriile istorice vor mai putea fi recuperate.

Tags:
Citește și...
Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
Externe
Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
Atac cu drone ucrainene în Rusia. Cinci persoane au fost rănite
Externe
Atac cu drone ucrainene în Rusia. Cinci persoane au fost rănite
Replica lui Trump după ce Putin a luat în derâdere efectele noilor sancțiuni: „Mai vedem peste șase luni” (VIDEO)
Externe
Replica lui Trump după ce Putin a luat în derâdere efectele noilor sancțiuni: „Mai vedem peste șase luni” (VIDEO)
Coreea de Nord a construit un memorial pentru soldații căzuți în războiul din Ucraina
Externe
Coreea de Nord a construit un memorial pentru soldații căzuți în războiul din Ucraina
Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN și amprente au fost ridicate
Externe
Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN și amprente au fost ridicate
Un adolescent a ajuns la spital după ce a ignorat un simptom banal. Diagnosticul primit l-a șocat
Externe
Un adolescent a ajuns la spital după ce a ignorat un simptom banal. Diagnosticul primit l-a șocat
Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)
Externe
Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)
Medvedev, după sancțiunile anunțate de Trump împotriva Rusiei: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”
Externe
Medvedev, după sancțiunile anunțate de Trump împotriva Rusiei: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”
Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
Externe
Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
Externe
Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
Ultima oră
13:53 - Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
13:45 - Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat
13:38 - Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse”. Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime
13:20 - Panică în cel mai mare mall din Capitală. Zeci de clienți au fost evacuați (VIDEO)
13:10 - Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
13:08 - S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
13:03 - Ți-ai ars oala și nu ai idee ce să faci? Iată trucul care te va ajuta în doar 10 minute
12:46 - Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante
12:28 - Mită cu elicopterul pentru fructe și legume stricate! Cine este controlorul de calitate de la Kaufland prins în fapt
12:21 - Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România