Au apărut imagini cu cei doi hoți, care au reușit bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Momentul evadării lor a fost surprins pe video. Imaginile, publicate de Le Parisien, arată o scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune, notează

Cum s-a desfășurat jaful

Într-un clip de 36 de secunde, doi bărbați îmbrăcați în negru, unul cu o vestă reflectorizantă galbenă, celălalt cu o cască de motociclist, coboară lent cu un lift de mobilă din galeria Apollo a muzeului. Filmarea, realizată dintr-o fereastră din apropiere, surprinde și vocea unui agent de securitate care anunță printr-un walkie-talkie faptul că i-a zărit pe hoți.

„Indivizii sunt pe scutere… vor pleca”.

Câteva secunde mai târziu, hoții dispar pe două scutere, având asupra lor comori istorice. Incidentul a avut loc duminică dimineața, la scurt timp după deschiderea muzeului. Cei doi hoți au spart o fereastră nesecurizată, au folosit polizoare pentru a deschide vitrinele și au furat opt piese valoroase, inclusiv un colier cu smaralde și diamante dăruit de Napoleon I soției sale Marie Louise, și o diademă a împărătesei Eugénie.

Cât de rapid a fost jaful

Operațiunea a durat mai puțin de șapte minute, iar cei doi care au pătruns în galerie au stat în interior doar 3 minute și 58 de secunde. Presa franceză vorbește despre o acțiune executată cu o precizie uimitoare, în timp ce autoritățile au mobilizat peste 100 de anchetatori pentru a-i prinde pe făptași.

Ce spun oficialii

Directoarea muzeului, Laurence des Cars, a recunoscut în fața senatorilor o „defecțiune gravă” în sistemul de securitate, menționând că supravegherea exterioară a clădirii era „cu mult insuficientă”. Ministrul de interne, Laurent Nuñez, a promis că hoții vor fi prinși cât mai curând, însă rămâne de văzut dacă bijuteriile istorice vor mai putea fi recuperate.