B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Jaf la Muzeul Luvru: 9 bijuterii din colecția lui Napoleon Bonaparte au fost furate. Cum au acționat hoții

Jaf la Muzeul Luvru: 9 bijuterii din colecția lui Napoleon Bonaparte au fost furate. Cum au acționat hoții

B1.ro
19 oct. 2025, 13:59
Jaf la Muzeul Luvru: 9 bijuterii din colecția lui Napoleon Bonaparte au fost furate. Cum au acționat hoții
Cuprins
  1. Cum s-ar fi petrecut jaful de la Muzeul Lucru
  2. Cât ar fi durat jaful de la Muzeul Luvru
  3. Ce a declarat ministrul francez de Interne după jaf

Șoc în capitala Franței. Un jaf a avut loc duminică dimineață, la Muzeul Luvru. Instituția și-a închis imediat ușile „din motive excepționale”, potrivit unui mesaj postat pe X. Ministrul Culturii, Rachida Dati, se află la fața locului.

Cum s-ar fi petrecut jaful de la Muzeul Lucru

Potrivit primelor informații, trei sau patru persoane se fac responsabile de comiterea jafului. Acestea ar fi ajuns în apropierea muzeului cu un scuter. Apoi au folosit un lift de marfă pentru a accesa o sală a muzeului, aflată la primul etaj, în care erau expuse mai multe bijuterii.

Hoții ar fi spart geamurile camerei folosindu-se de drujbe mici. Odată intrați în încăpere, au sustras bijuteriile și au fugit de la locul faptei, a declarat o sursă din cadrul poliției, pentru Le Figaro. Pagubele nu au fost încă evaluate.

Forțele de ordine ajunse la Muzeu au pornit o anchetă, în timp ce accesul vizitatorilor a fost interzis.  permis accesul în instituția de cultură.

Cât ar fi durat jaful de la Muzeul Luvru

Hoții ar fi nouă piese din colecția de bijuterii a lui Napoleon și a împărătesei Josephine. Unul dintre obiectele furate ar fi fost găsite ulterior în afara muzeului, se arată în ziarul Le Parisien, citat de AP News.

Operațiunea nu ar fi durat mai mult de șapte minute.

Ce a declarat ministrul francez de Interne după jaf

Intr-o intervenție la postul de radio France Inter, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a explicat cum au reușit hoții să pătrundă într-unul dintre cele mai bine păzite muzee din lume.

„Hoții au folosit un lift de marfă pentru a accesa sala Apollon a muzeului. Au spart vitrina și au furat bijuterii care au o valoare patrimonială inestimabilă.

În mod clar, au efectuat o misiune de recunoaștere. Par foarte experimentați”, a declarat Nuñez.

În final, Laurent Nuñez și-a exprimat speranța că se vor găsi rapid atât autorii jagului, cât și bunurile furate.  Ministrul a informat populația cu privire la pornirea unei anchete în acest caz și a promis oferirea de update-uri pe tot parcursul investigației.

Ancheta urmărește va trebui să stabilească circumstanțele precise ale jafului și posibila dispariție a unor opere sau bunuri de valoare.

Tags:
Citește și...
Putin i-ar fi mărturisit lui Trump ce condiție are pentru semnarea unui acord de pace cu Ucraina. „E ca și cum și-ar vinde propriul picior”
Externe
Putin i-ar fi mărturisit lui Trump ce condiție are pentru semnarea unui acord de pace cu Ucraina. „E ca și cum și-ar vinde propriul picior”
Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”
Externe
Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”
Planificarea unei vacanțe a devenit un experiment cu AI. Surpriza trăită de un cuplu
Externe
Planificarea unei vacanțe a devenit un experiment cu AI. Surpriza trăită de un cuplu
Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
Externe
Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul
Externe
Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul
Giorgia Meloni reacționează după ce a fost numită „curtezana lui Donald Trump”, în Italia. De la ce a pornit totul
Externe
Giorgia Meloni reacționează după ce a fost numită „curtezana lui Donald Trump”, în Italia. De la ce a pornit totul
Donald Trump cere încheierea cât mai rapidă a războiului din Ucraina: „Gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”
Externe
Donald Trump cere încheierea cât mai rapidă a războiului din Ucraina: „Gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”
Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)
Externe
Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)
Trump și Zelenski, discuții cruciale la Casa Albă. Acordul propus de Zelenski și ce a spus Trump despre negocierile de pace (VIDEO)
Externe
Trump și Zelenski, discuții cruciale la Casa Albă. Acordul propus de Zelenski și ce a spus Trump despre negocierile de pace (VIDEO)
Cum a reușit câinele unui pompier să pornească un incendiu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)
Externe
Cum a reușit câinele unui pompier să pornească un incendiu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)
Ultima oră
15:34 - Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
15:30 - 19 octombrie 2025: Biserica celebrează miracolul care a uimit Galileea. Iisus a înviat tânărul unei văduve
15:06 - Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
13:22 - Anda Adam, ieșire nervoasă la „Asia Express”: „Îi urăsc din tot sufletul”. Ce a supărat-o pe vedetă
12:53 - Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
12:01 - 19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain
11:28 - Vremea duminică, 19 octombrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării
10:26 - Putin i-ar fi mărturisit lui Trump ce condiție are pentru semnarea unui acord de pace cu Ucraina. „E ca și cum și-ar vinde propriul picior”
09:54 - Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A
09:22 - Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”