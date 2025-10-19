Șoc în capitala Franței. Un jaf a avut loc duminică dimineață, la Muzeul Luvru. Instituția și-a închis imediat ușile „din motive excepționale”, potrivit unui mesaj postat pe X. Ministrul Culturii, Rachida Dati, se află la fața locului.

Cum s-ar fi petrecut jaful de la Muzeul Lucru

Potrivit primelor informații, trei sau patru persoane se fac responsabile de comiterea jafului. Acestea ar fi ajuns în apropierea muzeului cu un scuter. Apoi au folosit un lift de marfă pentru a accesa o sală a muzeului, aflată la primul etaj, în care erau expuse mai multe bijuterii.

Hoții ar fi spart geamurile camerei folosindu-se de drujbe mici. Odată intrați în încăpere, au sustras bijuteriile și au fugit de la locul faptei, a declarat o sursă din cadrul poliției, pentru . Pagubele nu au fost încă evaluate.

Forțele de ordine ajunse la Muzeu au pornit o anchetă, în timp ce accesul vizitatorilor a fost interzis. permis accesul în instituția de cultură.

Cât ar fi durat jaful de la Muzeul Luvru

Hoții ar fi nouă piese din colecția de bijuterii a lui și a împărătesei Josephine. Unul dintre obiectele furate ar fi fost găsite ulterior în afara muzeului, se arată în ziarul Le Parisien, citat de .

Operațiunea nu ar fi durat mai mult de șapte minute.

Ce a declarat ministrul francez de Interne după jaf

Intr-o intervenție la postul de radio France Inter, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a explicat cum au reușit hoții să pătrundă într-unul dintre cele mai bine păzite muzee din lume.

„Hoții au folosit un lift de marfă pentru a accesa sala Apollon a muzeului. Au spart vitrina și au furat bijuterii care au o valoare patrimonială inestimabilă.

În mod clar, au efectuat o misiune de recunoaștere. Par foarte experimentați”, a declarat Nuñez.

În final, Laurent Nuñez și-a exprimat speranța că se vor găsi rapid atât autorii jagului, cât și bunurile furate. Ministrul a informat populația cu privire la pornirea unei anchete în acest caz și a promis oferirea de update-uri pe tot parcursul investigației.

Ancheta urmărește va trebui să stabilească circumstanțele precise ale jafului și posibila dispariție a unor opere sau bunuri de valoare.