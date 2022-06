Imagini uluitoare: un pilot ucrainean de Sukhoi Su-25, luat în vizor de ruși, zboară la doar câțiva metri de sol

Pe contul de Twitter , care are în vedere modul de desfășurare al războiului, respectiv armamentul utilizat pentru luptă, au fost postate imagini cu un pilot ucrainean de Sukhoi Su-25 care zboară la o

Din imaginile postate pe rețelele de socializare se poate vedea, la un moment dat, cum senzorul îl atenționează pe pilot că a fost luat în vizor de inamic.

„Imagini nebunești din perspectiva pilotului cu un avion ucrainean de sprijin aerian Su-25, care zboară deasupra zonei de luptă din estul țării, aproape atingând copacii. După cum se vede (n.r. în oglinzile retrovizoare ale aeronavei), avionul este înarmat cu o configurație clasică – 4 rachete B-13L de 122 mm și 2 rezervoare externe de combustibil detașabile PTB-800„, au scris pe Twitter cei de la Ukraine Weapons Traker, experți ce urmăresc armamentul folosit în luptă.

: Crazy first-person footage of a Ukrainian Su-25 air support jet flying over the combat zone in the East almost skimming the trees.

As seen, the jet is armed with a classic setup – 4 B-13L 122mm rocket pods and 2 PTB-800 drop tanks.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)