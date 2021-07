Imagini din satelit dezvăluie o nouă înarmare nucleară a Chinei. Pentagonul reacționează ferm

Analiștii de la Federația Oamenilor de Știință Americani spun că China construiește un al doilea câmp de silozuri pentru lansarea rachetelor nucleare într-o dezvoltare care ar putea constitui „cea mai semnificativă expansiune a arsenalului nuclear chinez vreodată”.

Cercetătorii din Statele Unite au făcut descoperirea după analizarea imaginilor comerciale din satelit și au declarat luni că baza nucleară – situată în apropierea orașului Hami din provincia Xinjiang – poate include în cele din urmă aproximativ 110 silozuri, scrie aljazeera.

Noul câmp se află la aproximativ 380 km (236 mile) de o bază din apropierea orașului Yumen, în provincia vecină Gansu, unde un grup separat de cercetători a descoperit la începutul acestei luni construcții pe 120 de silozuri de rachete.

În total, Forța de Rachetă a Armatei Populare de Eliberare pare să aibă acum 250 de silozuri în construcție la Hami, Yumen, precum și la un teren de antrenament în apropierea orașului Jilantai din Mongolia Interioară, au scris Matt Korda și Hans Kristensen de la FAS.

Cu toate acestea, Korda și Kristensen au spus că noile silozuri ar putea permite Chinei să dubleze sau să tripleze stocul său de focoase nucleare, ceea ce majoritatea experților spun că numără între 250 și 350 de focoase în cadrul politicii de „descurajare minimă” a Beijingului.

Korda și Kristensen au observat, totuși, că, chiar dacă China ar dubla sau tripla stocul său nuclear, ar fi totuși departe de paritatea cu stocurile din Rusia și SUA, fiecare dintre acestea având stocuri de focoase nucleare de aproape 4.000.

„Indiferent de câte silozuri intenționează China să umple în cele din urmă cu ICBM-uri, acest nou complex de rachete reprezintă o reacție logică la o competiție dinamică a armelor în care mai mulți jucători cu armă nucleară – inclusiv Rusia, India și Statele Unite – își îmbunătățesc atât armele nucleare și forțele convenționale, precum și capacitățile de apărare antirachetă ”, au spus ei.

Nu a existat niciun răspuns din partea guvernului chinez asupra noului raport.

Dar tabloidul de stat Global Times a declarat marți că unii oameni din China au sugerat că aceste silozuri revendicate de SUA ar putea fi fundația centralelor eoliene. Acesta a adăugat că mass-media din SUA și institutele relevante fac publicitate privind „silozurile” Chinei pentru a crește presiunea asupra Beijingului pentru a-și schimba comportamentul și pentru a oferi „mai multe motive pentru SUA să-și actualizeze arsenalul nuclear”.

Acesta a adăugat: „Cu toate acestea, Washingtonul trebuie să fie clar că într-o eră în care capacitățile economice și tehnologice ale Chinei sunt abundente, punerea în aplicare de către SUA a unei politici cu presiune puternică și riscul crescut rezultat al unei coliziuni strategice China-SUA va aduce inevitabil la sentimentul de pericol pentru China și la intenția de a intensifica construirea factorului de descurajare nucleară ”.

În capitala SUA, Pentagonul părea să fie de acord cu evaluarea lui Korda și Kristensen conform căreia evoluțiile din Hami și Yumen erau silozuri de rachete nucleare. „Este a doua oară în două luni în care publicul a descoperit ceea ce spunem tot timpul despre amenințarea crescândă cu care se confruntă lumea și vălul secretului care o înconjoară”, a declarat marți Comandamentul strategic american.

