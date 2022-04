Înalt oficial american, demis de la conducerea Pentagonului. Ar fi comis mai multe fapte imorale

Acuzații grave în echipa care conduce Pentagonul! Garry Reid, șeful Contrainformaţiilor pentru Apărare şi Securitate a fost demis după ce s-a aflat că ar fi fost implicat într-un scandal de hărțuire sexuală, dar și de sabotare a cercetării OZN-urilor.

Acuzațiile au fost lansate după o anchetă jurnalistică realizată de publicația , care realizat mai multe întrevederi cu angajaţii Pentagonului și a descoperit multiple acte de conduită nepotrivită la locul de muncă:

O subordonată cu care acesta ar fi avut o relaţie romantică, potrivit mai multor mărturii, a fost promovată într-un post de conducere. O alta a depus plângere de hărţuire sexuală.

Reid a lucrat pentru Pentagon timp de 15 ani și este considerat responsabil pentru evacuare haotică a personalului diplomatic din Afganistan în 2021. El a condus grupul de acțiune pentru controlul și relocarea afganilor care au lucrat cu trupele americane și se aflau în pericol de a fi arestați sau uciși de talibani sau de alte grupuri teroriste.

