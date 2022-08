Incendiu de proporții la o biserică din Egipt: Cel puțin 35 de persoane au murit, alte 45 au fost rănite

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică la biserica Abu Sifin din oraşul egiptean Giza, în care se aflau mii de credincioși. Cel puțin 35 de oameni au murit și alți 45 au fost răniți.

Flăcările au ucis cel puțin 35 de oameni, iar alți 45 au suferit răni grave, au declarat surse de securitate pentru

Sursele de securitate au precizat că cele mai multe victime au fost înregistrate în rândul copiilor.

Incendiul a izbucnit în urma unui scurtcircuit. În jur 5.000 de credincioşi erau adunați în biserică pentru a participa la liturghie în biserica Abu Sifin, din cartierul Imbaba.

