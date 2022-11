Incendiu într-un club din Rusia. 13 tineri au murit. Alți 5 sunt grav răniți (VIDEO)

Petrecere încheiată tragic într-un club din Rusia. Acoperișul clădirii a luat foc sâmbătă dimineață și s-a prăbușit peste petrecăreți. Cel puțin 13 tineri au murit în localul din orașul Kostroma, iar alți 5 au fost spitalizați cu arsuri grave. Potrivit , 250 de oameni au fost evacuați din localul cuprins de flăcări. Focul s-a extins rapid pe o suprafaţă de 3.500 metri pătraţi.

Incendiul ar fi fost provocat de elementele pirotehnice aprinse în interior, deși era interzisă folosirea acestora.

– 15 people have died in a nightclub fire in

The blaze happened in the early hours today at the Polygon Cafe in the city, which is around 300km NW of .

