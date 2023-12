Incendiu la o unitate militară rusă din Simferopol, Crimeea (VIDEO)

Un incendiu a izbunit sâmbătă la o unitate militară rusă din Simferopol, capitala din Crimeea, arată mesajele transmise pe canalele locale de Telegram, potrivit .

Evenimentul a fost confirmat de Oleg Kryucikov, reprezentant al ocupanților ruși și consilier al așa-zisului lider din Crimeea, care susține totuși că nu este altceva decât „un incendiu intern obișnuit”.

A military unit is on fire in Simferopol.

Reportedly, there was an explosion before the fire broke out, local media report.

