B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile

Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile

Ana Maria
27 nov. 2025, 08:31
Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile
Sursa foto: Heota / @Zuma Press / Vernon Yuen
Cuprins
  1. Incendiul care a zguduit Hong Kong-ul. Cum s-a răspândit atât de rapid în complexul rezidențial
  2. Au respectat materialele de construcție standardele de siguranță?
  3. Incendiul care a zguduit Hong Kong-ul. Ce rol ar fi putut avea schelele de bambus în propagarea incendiului
  4. Ce reacții internaționale au existat după tragedie

Incendiul care a zguduit Hong Kong-ul. Cel puțin 44 de persoane au murit, iar peste 280 sunt date dispărute în urma celui mai grav incendiu din Hong Kong de după al Doilea Război Mondial.

Tragedia a cuprins un complex rezidențial uriaș, iar autoritățile au anunțat că trei persoane au fost arestate pentru omor din culpă, potrivit CNN. În timp ce pompierii continuă să lupte cu flăcările, la mai bine de 20 de ore de la izbucnire, locuitorii cer răspunsuri.

Incendiul care a zguduit Hong Kong-ul. Cum s-a răspândit atât de rapid în complexul rezidențial

Incendiul a cuprins șapte turnuri ale complexului social Wang Fuk Court, unde locuiau peste 4.000 de oameni. Unele clădiri sunt în continuare în pericol de prăbușire, iar pompierii au sfătuit persoanele blocate în apartamente să sigileze ușile și ferestrele cu bandă adezivă și șervețele umede.

Complexul se afla în renovare și era învelit în schele de bambus și plase textile, elemente tradiționale în construcțiile din Hong Kong, dar care pot favoriza extinderea flăcărilor.

Chris Tang, secretarul pentru Securitate, a descris modul de propagare al incendiului ca fiind „neobișnuit”, confirmând declanșarea unei anchete penale. Au fost reținuți doi directori și un consultant ai unei firme de construcții, sub acuzația de „neglijență gravă”.

Au respectat materialele de construcție standardele de siguranță?

Anchetatorii analizează dacă anumite materiale inflamabile au accelerat tragedia. Mai multe apartamente aveau ferestre acoperite cu plăci de polistiren.

„Aceste plăci de polistiren sunt extrem de inflamabile, iar focul s-a răspândit foarte rapid”, a declarat directorul Serviciilor de Pompieri, Andy Yeung. „Prezența lor a fost neobișnuită, așa că am sesizat incidentul poliției pentru investigații suplimentare.”, a mai spus acesta.

Și liderul local John Lee a transmis că autoritățile locative vor verifica dacă straturile de protecție folosite în timpul renovării erau suficient de ignifuge.

Incendiul care a zguduit Hong Kong-ul. Ce rol ar fi putut avea schelele de bambus în propagarea incendiului

Schelele din bambus sunt omniprezente în Hong Kong, fiind o tradiție veche din dinastia Han, utilizată atât în construcții noi, cât și în renovări. Deși apreciat pentru flexibilitate, bambusul este combustibil și vulnerabil la degradare.

De altfel, autoritățile au anunțat, recent, că jumătate dintre noile proiecte publice vor folosi schele metalice începând din luna martie, pentru a respecta standardele moderne de siguranță. Decizia a stârnit reacții puternice, deoarece mulți localnici consideră schelele de bambus drept parte din moștenirea culturală a orașului.

Ce reacții internaționale au existat după tragedie

Liderul chinez Xi Jinping a transmis condoleanțe și a oferit un sprijin financiar de 2 milioane de yuani. Giganți precum Xiaomi, Tencent și Anta au donat împreună 6,4 milioane de dolari pentru ajutorarea victimelor. Pe rețelele sociale din China continentală, subiectul a depășit un miliard de vizualizări.

Tags:
Citește și...
Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
Externe
Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
Externe
Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
Secretarul american al transporturilor vrea să impună eleganța în aeroporturi. Ce cod vestimentar propune
Externe
Secretarul american al transporturilor vrea să impună eleganța în aeroporturi. Ce cod vestimentar propune
O pensionară a fost păcălită de un fals Brad Pitt și a pierdut peste 100.000 de euro: „M-a făcut să cred că e îndrăgostit de mine”
Externe
O pensionară a fost păcălită de un fals Brad Pitt și a pierdut peste 100.000 de euro: „M-a făcut să cred că e îndrăgostit de mine”
Atac armat aproape de Casa Albă. Membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați (VIDEO)
Externe
Atac armat aproape de Casa Albă. Membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați (VIDEO)
Cel mai lung zbor direct din lume va fi lansat săptămâna viitoare. Cât va dura și ce mari orașe leagă
Externe
Cel mai lung zbor direct din lume va fi lansat săptămâna viitoare. Cât va dura și ce mari orașe leagă
Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume. A fost depășit de capitala celui mai mare stat musulman
Externe
Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume. A fost depășit de capitala celui mai mare stat musulman
Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)
Externe
Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)
TikTok se reinventează: Intră pe segmentul de lux. Cu cât se vinde o geantă de firmă
Externe
TikTok se reinventează: Intră pe segmentul de lux. Cu cât se vinde o geantă de firmă
Reguli după modelul australian. Parlamentul European cere o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale
Externe
Reguli după modelul australian. Parlamentul European cere o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale
Catalin Drula
Ultima oră
10:20 - Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
10:20 - Timișoara devine orașul „Big Brother”. Cum vor fi numărați, în timp real, oamenii în trafic și cu ce se deplasează
10:15 - Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
09:51 - Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului: „Nu a fost niciodată student la noi”. Ce s-a aflat despre studiile lui Ionuț Moșteanu
09:39 - Miss Universe 2025: Coproprietarii, acuzați de fraudă și trafic de droguri
08:59 - Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
08:57 - Povestea Sfântului Iacob Persul: martirul care a ales credința în Hristos
08:14 - Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
07:55 - Consiliul Superior al Magistraturii își alege joi noua conducere
07:30 - Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi