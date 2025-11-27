Incendiul care a zguduit Hong Kong-ul. Cel puțin 44 de persoane au murit, iar peste 280 sunt date dispărute în urma celui mai grav incendiu din Hong Kong de după al Doilea Război Mondial.

Tragedia a cuprins un complex rezidențial uriaș, iar autoritățile au anunțat că trei persoane au fost arestate pentru omor din culpă, potrivit . În timp ce pompierii continuă să lupte cu flăcările, la mai bine de 20 de ore de la izbucnire, locuitorii cer răspunsuri.

Incendiul care a zguduit Hong Kong-ul. Cum s-a răspândit atât de rapid în complexul rezidențial

a cuprins șapte turnuri ale , unde locuiau peste 4.000 de oameni. Unele clădiri sunt în continuare în pericol de prăbușire, iar pompierii au sfătuit persoanele blocate în apartamente să sigileze ușile și ferestrele cu bandă adezivă și șervețele umede.

Complexul se afla în renovare și era învelit în schele de bambus și plase textile, elemente tradiționale în construcțiile din Hong Kong, dar care pot favoriza extinderea flăcărilor.

Chris Tang, secretarul pentru Securitate, a descris modul de propagare al incendiului ca fiind „neobișnuit”, confirmând declanșarea unei anchete penale. Au fost reținuți doi directori și un consultant ai unei firme de construcții, sub acuzația de „neglijență gravă”.

Au respectat materialele de construcție standardele de siguranță?

Anchetatorii analizează dacă anumite materiale inflamabile au accelerat tragedia. Mai multe apartamente aveau ferestre acoperite cu plăci de polistiren.

„Aceste plăci de polistiren sunt extrem de inflamabile, iar focul s-a răspândit foarte rapid”, a declarat directorul Serviciilor de Pompieri, Andy Yeung. „Prezența lor a fost neobișnuită, așa că am sesizat incidentul poliției pentru investigații suplimentare.”, a mai spus acesta.

Și liderul local John Lee a transmis că autoritățile locative vor verifica dacă straturile de protecție folosite în timpul renovării erau suficient de ignifuge.

Incendiul care a zguduit Hong Kong-ul. Ce rol ar fi putut avea schelele de bambus în propagarea incendiului

Schelele din bambus sunt omniprezente în Hong Kong, fiind o tradiție veche din dinastia Han, utilizată atât în construcții noi, cât și în renovări. Deși apreciat pentru flexibilitate, bambusul este combustibil și vulnerabil la degradare.

De altfel, autoritățile au anunțat, recent, că jumătate dintre noile proiecte publice vor folosi schele metalice începând din luna martie, pentru a respecta standardele moderne de siguranță. Decizia a stârnit reacții puternice, deoarece mulți localnici consideră schelele de bambus drept parte din moștenirea culturală a orașului.

Ce reacții internaționale au existat după tragedie

Liderul chinez Xi Jinping a transmis condoleanțe și a oferit un sprijin financiar de 2 milioane de yuani. Giganți precum Xiaomi, Tencent și Anta au donat împreună 6,4 milioane de dolari pentru ajutorarea victimelor. Pe rețelele sociale din China continentală, subiectul a depășit un miliard de vizualizări.