Informații noi despre atacul terorist din Liverpool: Poliția a sigilat zona în care s-a produs incidentul, iar 4 suspecți au fost arestați

În această după-amiază, poliția din Merseyside a sigilat străzile din Kensington, astfel încât să poată fi efectuată „o evaluare a materialelor” găsite la o proprietate în legătură cu atacul de duminică, arată publicația Mirror.

Poliția anti-terorism a închis drumurile din Liverpool după ce mai multe „materiale” au fost găsite într-o casă în timp ce se investiga atacul de duminică, de Ziua Comemorarii.

Un vehicul suspect a fost văzut la fața locului în această după-amiază, în timp ce ofițerii continuă să pună la punct ceea ce s-a întâmplat înainte de explozie.

„Ofițerii din Merseyside au extins un cordon pe strada Sutcliffe din zona Kensington pentru a le permite ofițerilor să facă o evaluare a materialelor găsite într-o proprietate pe care am căutat-o. Aceasta este doar ca măsură de precauție și noi va oferi actualizări când le vom avea.”, a informat poliția din Greater Manchester, pe Twitter.

#UPDATE | Officers in #Merseyside have extended a cordon on Sutcliffe Street in the #Kensington area to allow officers to make an assessment of materials found in a property that we’ve been searching.

This is only as a precaution and we will provide updates when we have them. pic.twitter.com/Pxs1u0NwzC

— Greater Manchester Police (@gmpolice) November 17, 2021