Explozia produsă în Liverpool a fost catalogată drept un atac terorist. Un bărbat a urcat într-un taxi cu un dispozitiv exploziv (VIDEO)

O mașină a explodat în fața unui spital din Liverpool. În urma exploziei, o persoană a decedat iar alta a fost rănită. Autoritățile britanice au catalogat evenimentul drept un act terorist, iar trei persoane cu vârste cuprinse între 21 și 29 de ani au fost arestate, conform BBC.

„Deşi motivaţia nu a fost stabilită deocamdată, date fiind toate circumstanţele se consideră că a fost vorba de un incident terorist, iar poliţia antitero îşi continuă investigaţia”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Russ Jackson, responsabil al poliţiei antitero din regiune, conform Reuters.

Poliția britanică a declarat că dispozitivul artizanal a fost adus în interiorul autovehiculului de tip taxi de către un pasager, care a murit în timpul exploziei. De asemenea, autoritățile au declarat că au informații privind identitatea pasagerului decedat, dar nu o pot face publică, deocamdată.

În urma evenimentului, Boris Johnson, premierul Regatului Unit, a declarat pe Twitter: „Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați de incidentul îngrozitor de astăzi din Liverpool. Vreau să mulțumesc serviciilor de urgență pentru răspunsul lor rapid și profesionalismul lor, precum și poliției pentru munca lor asiduă în cadrul anchetei”

UK police confirm car explosion outside Liverpool hospital was caused by a suicide bomber and has been declared a terrorist incident, but motive not yet known pic.twitter.com/cCKAmDAzM4

— BNO News (@BNONews) November 15, 2021