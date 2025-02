Gabriela Prisăcariu, despre modelling: „Nu am fost niciodată omul potrivit la locul potrivit”

și soția sa, , au plecat într-o la Milano. Cu această ocazie, femeia și-a adus aminte de debutul ei în modelling și a relatat pe rețelele de socializare puțin din acea perioadă, scrie .

Debutul în modelling

Gabriela Prisăcariu, în vârstă de 32 de ani, și soțul ei, Dani Oțil, în vârstă de 44 de ani, au fost, pentru câteva zile, la Milano. Astfel, femeia și-a adus aminte de perioada în care încerca să-și facă un nume în modelling, însă nu a reușit. Ea spune că Milano este locul în care a eșuat ca model.

Gabriela Priscăriu a povestit mai multe pe rețelele de socializare, într-o postare.

„Milano este orașul meu de suflet. Aici am învățat ce înseamnă să îți fie foame, aici am mers pe jos la castinguri până când aveam sânge la picioare și răni la mâini de la book și geanta cu lucruri pentru castinguri. Aici am legat cele mai frumoase prietenii și tot aici am eșuat ca model… Nu am fost niciodată omul potrivit la locul potrivit și nici nu m-a învățat nimeni cum să fac să fiu. Nici nu eram în stare să fac orice pentru asta. Dar este plăcut să mă întorc aici și să pot să mănânc la restaurante și să merg cu taxiul”, a scris ea.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt împreună de cinci ani. Ei s-au cunoscut în culisele emisiunii pe care el o prezintă, unde ea fusese invitată să defileze într-o rochie de mireasă.