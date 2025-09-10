Prințul Harry a avut miercuri o întâlnire surpriză, de reconciliere, cu tatăl său, Regele Carol al III-lea. Ducele de Sussex a ținut un ceai privat cu monarhul, care a durat 55 de minute și a marcat prima lor întâlnire față în față în mai mult de 19 luni de când Harry a zburat în Marea Britanie pentru a-l vedea pe Charles în februarie 2024, după ce a aflat de diagnosticul său de cancer.

Cum s-a desfășurat întâlnirea dintre Prințul Harry si regele Charles al III-lea

Harry a fost văzut fiind condus în clădire la ora 17:20, după ce și-a petrecut după-amiaza vizitând Centrul pentru Studii ale Leziunilor Explozive al Imperial College London, într-o vizită care s-a încheiat puțin după ora 15:00.

Anterior, Regele a fost văzut sosind la Clarence House la ora 16:00, după ce a aterizat la RAF Northolt din vestul Londrei în jurul orei 15:00, în urma unui zbor de pe aeroportul Aberdeen.

Regele zburase în capitală după o ședere la Balmoral, în Aberdeenshire, ceea ce ridică posibilitatea unei întâlniri cu Harry în timpul șederii de patru zile a fiului său în Marea Britanie.

Mai târziu astăzi, Ducele va participa la o recepție legată de Jocurile Invictus, pe care le-a lansat în 2014 ca un turneu pentru militarii răniți și veterani.

Ducele se află în a treia zi dintr-o rară călătorie de patru zile în Marea Britanie, efectuând o serie de vizite caritabile individuale, dar până astăzi nu-i văzuse pe Rege sau pe fratele său, William.

Harry a sosit în Marea Britanie luni și a participat la Premiile WellChild la Hotelul Royal Lancaster din Londra pentru a sărbători realizările tinerilor grav bolnavi, .

Apoi a călătorit ieri cu mașina la Nottingham pentru a vizita Studioul de Înregistrări Comunitare și a anunța o donație personală de 1,1 milioane de lire sterline către programul Children In Need al BBC.

În această după-amiază, Harry era plin de zâmbete când a fost întâmpinat la Centrul pentru Studii privind Leziunile Explozive din White City în jurul orei 13:00 și l-a îmbrățișat pe fostul căpitan al armatei, David Henson.

Fostul inginer regal a fost căpitanul echipei Marii Britanii la Jocurile Invictus inaugurale și a participat la nunta lui Harry cu Meghan Markle la Castelul Windsor în 2018.

Donația uriașă oferită de Prințul Harry

Biroul lui Harry a anunțat astăzi că fundația sa a donat 500.000 de dolari (370.000 de lire sterline) pentru proiecte care sprijină copiii răniți din Gaza și Ucraina, inclusiv ajutor acordat Organizației Mondiale a Sănătății în evacuări și dezvoltarea de proteze.

Astăzi, Ducele a vizitat centrul pentru a afla mai multe despre activitatea sa, în special despre concentrarea sporită asupra rănilor suferite de copii și a celor suferite în dezastre naturale

„Nicio organizație nu poate rezolva singură această problemă”, a spus Harry într-un comunicat. „Gaza are acum cea mai mare densitate de copii amputați din lume și din istorie.

„Este nevoie de parteneriate între guvern, știință, medicină, răspuns umanitar și advocacy pentru a se asigura că copiii supraviețuiesc și se pot recupera după rănile provocate de explozii.”

Cele trei granturi anunțate de Fundația Archewell a lui Harry și Meghan includ 200.000 de dolari (150.000 de lire sterline) către Organizația Mondială a Sănătății pentru a sprijini evacuările medicale din Gaza în Iordania și 150.000 de dolari (110.000 de lire sterline) către Salvați Copiii pentru a oferi sprijin umanitar continuu în Gaza.

Cum a pornit conflictul între cei doi

din familia regală a fost făcută publică după ce Harry și Meghan Markle au renunțat la îndatoririle regale principale și s-au mutat în California.

Aceștia au continuat cu interviuri, documentare Netflix și memoriile lui Harry, „Spare”, care acuzau certuri cu Prințul William și criticau modul în care a fost crescut de Regele Charles și de Regina Camilla.

„Problema principală este lipsa de încredere. Regele și William nu au încredere în Harry și Meghan pentru discuții confidențiale”, Sally Bedell Smith pentru PEOPLE în iunie.

Harry a confirmat în mai că nu vorbește deloc cu familia sa și a adăugat: „Nu știu cât timp mai are tatăl meu”.