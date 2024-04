Inundații masive în Rusia: Peste 10.400 de locuințe afectate de topirea zăpezii

Ministerul rus pentru Situații de Urgență raportează că peste 10.400 de locuințe au fost în Rusia în urma topirii rapide a zăpezii, care a provocat creșterea nivelului apei în Munții Ural și în alte regiuni.

Topirea rapidă a zăpezii a provocat creșterea nivelului râurilor din Munții Ural, inclusiv a fluviului Ural, care a spart digul unui baraj în orașul Orsk. Aceste inundații au afectat peste 10.400 de locuințe în 39 de regiuni ale țării.

Inundaţii au fost raportate, de asemenea, în Siberia, în Volga şi în regiunile centrale ale Rusiei, potrivit .

a emis un avertisment, indicând că se așteaptă la o creștere continuă a temperaturilor și la o topire activă a zăpezii, ceea ce ar putea agrava situația în regiunile afectate.

„Se preconizează o creştere a temperaturilor aerului, o topire activă a zăpezii şi revărsări de râuri”, a avertizat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă. „Mai mult de 10.400 de clădiri rezidenţiale rămân inundate în 39 de regiuni”, a informat instituţia.

Russian media report that water continues to rise in Orenburg region, Russia. They warn that the flood may come to Kurgan and Tyumen regions, as well.

The dam in Orsk was built 10 years ago and cost almost a billion rubles. Already during construction, there have been issues…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)