Paradisul fiscal Dubai se clatină după atacurile Iranului. Investitorii străini, în alertă: „Niciodată nu ne-am imaginat…"

Paradisul fiscal Dubai se clatină după atacurile Iranului. Investitorii străini, în alertă: „Niciodată nu ne-am imaginat…”

Ana Maria
02 mart. 2026, 15:29
Paradisul fiscal Dubai se clatină după atacurile Iranului. Investitorii străini, în alertă: Niciodată nu ne-am imaginat...
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Investitorii din Dubai, tot mai îngrijorați! Cum s-a schimbat atmosfera în orașul considerat un refugiu
  2. De ce încrederea este elementul-cheie pentru economia Dubaiului
  3. Investitorii din Dubai, tot mai îngrijorați. Ce sectoare riscă să fie primele afectate
  4. Poate Dubaiul să depășească o nouă criză?
  5. Este pus în pericol „visul Dubai”?

Investitorii din Dubai, tot mai îngrijorați! Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu schimbă percepția asupra unuia dintre cele mai sigure și prospere centre economice din lume. Dubaiul, considerat ani la rând un refugiu fiscal și financiar pentru investitori, resimte acum efectele tensiunilor militare din regiune.

După atacurile lansate de Iran, în contextul confruntării cu Statele Unite și Israel, sentimentul de siguranță care a atras milioane de străini începe să fie serios pus la încercare.

Investitorii din Dubai, tot mai îngrijorați! Cum s-a schimbat atmosfera în orașul considerat un refugiu

În cartierele rezidențiale moderne și în zonele financiare dominate de zgârie-nori, starea de spirit s-a modificat rapid.

„Niciodată nu ne-am imaginat că vom sta treji ascultând dacă se aud explozii”, au precizat câțiva rezidenți britanici citați de Daily Mail.

Mulți dintre aceștia s-au mutat în Emiratele Arabe Unite pentru stabilitate economică, taxe reduse și perspectiva unui trai sigur, departe de presiunile fiscale și climatul economic incert din Europa.

De ce încrederea este elementul-cheie pentru economia Dubaiului

Modelul economic al emiratului se bazează aproape integral pe încrederea investitorilor și a rezidenților străini. Deși efectele actuale nu pot fi încă evaluate complet, specialiștii avertizează că orice percepție de insecuritate poate produce reacții rapide pe piețe.

O eventuală retragere a capitalului străin, reducerea investițiilor imobiliare sau scăderea fluxului turistic ar putea afecta direct economia locală, construită pe stabilitate și predictibilitate.

Investitorii din Dubai, tot mai îngrijorați. Ce sectoare riscă să fie primele afectate

Piața imobiliară ar putea resimți rapid impactul. Investitorii britanici reprezintă unul dintre cele mai importante grupuri de cumpărători de proprietăți din Dubai, iar o diminuare a interesului ar lovi unul dintre pilonii creșterii economice recente.

În același timp, turismul, motor esențial al economiei locale, depinde puternic de imaginea unui oraș sigur și spectaculos. Hotelurile de lux, restaurantele și marile centre comerciale funcționează pe baza acestei reputații internaționale.

Poate Dubaiul să depășească o nouă criză?

Nu ar fi prima provocare majoră pentru emirat. Criza financiară globală din 2008 și pandemia au afectat puternic aviația, retailul și industria ospitalității, însă orașul a reușit de fiecare dată să își revină.

La evenimentul global Expo 2020 Dubai, organizat după pandemie, autoritățile vorbeau despre capacitatea orașului de a depăși orice obstacol.

„Oricât de greu ar fi, vom găsi o cale de a merge mai departe”, declarau atunci oficiali ai evenimentului, invocând „un spirit de sfidare” caracteristic emiratului.

Este pus în pericol „visul Dubai”?

Pentru milioanele de rezidenți străini, care reprezintă aproximativ 90% din populația orașului, stabilitatea a fost principalul motiv pentru relocare.

Atacurile recente aduc, însă, o realitate nouă: chiar și unul dintre cele mai sigure centre economice ale lumii poate deveni vulnerabil în context geopolitic tensionat.

Pentru mulți expați și investitori, actuala situație reprezintă o fisură serioasă într-un model construit pe lux, oportunitate și promisiunea unui nou început.

