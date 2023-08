Ion Petrescu: Tehnica de luptă a armatei ucrainene e corespunzătoare exigențelor secolului XXI, în timp ce a armatei ruse e corespunzătoare veacului XX. Atacarea Podului Kerci, o necesitate strategică (VIDEO)

Atacarea Podului Kerci este o necesitate strategică pentru Ucraina, a declarat col. (r) Ion Petrescu, analist militar, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru, acolo unde a vorbit și despre decalajul dintre tehnicile de luptă de care dispun în acest moment cele două tabere beligerante.

Ion Petrescu, pe B1 TV, despre războiul din Ucraina

Întrebat dacă este posibil ca dronele navale kamikaze ale Ucrainei să treacă de radarele Rusiei și să distrugă Podul Kerci, analistul militar român a explicat: „Da, este posibil – și asta ca urmare a faptului că, așa cum a spus președintele Zelenski, tehnica de luptă pe care o are în dotare armata ucraineană acum este cea corespunzătoare exigențelor secolului XXI, în timp ce armata rusă are tehnică de luptă corespunzătoare veacului XX. Este un decalaj real, care a fost posibil și datorită sprijinului pe care statele aliate au decis să îl acorde pentru categoriile de forță armată pe care le are la dispoziție Kievul”.

„Atacarea podului este o necesitate strategică, pentru că pe acolo sunt aprovizionate trupele care există în Peninsula Crimeea și care, din perspectiva Kievului, constituie un obiectiv strategic de eliberat în următoarea perioadă. Văicărelile autorităților de la Moscova în presa rusă uită un lucru elementar, războiul a fost declanșat de Federația Rusă, nu de Ucraina, și la o agresiune se răspunde cu mijloace defensive diferite, inclusiv cu drone”, a adăugat Ion Petrescu.

„Statele Unite ale Americii constituie principala țară furnizoare de armament și tehnică de luptă modernă. Din acest punct de vedere, ce știau rușii nu mai contează, s-a văzut recent și în lovitura executată de o dronă asupra unei clădiri din Moscova că ucrainenii au capacitatea de a lovi acolo unde se așteaptă mai puțin militarii ruși”, a mai afirmat el.