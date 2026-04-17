Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz

Autoritățile de la Teheran au ridicat restricțiile de prin până la expirarea armistițiului convenit cu Statele Unite. Acordul expiră săptămâna viitoare, miercuri. Iranul a luat decizia de a deschide strâmtoarea în urma armistiţiului separat acceptat de Israel în Liban, relatează agenţia EFE.

„În consonanţă cu încetarea focului în Liban, se declară deschisă total trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz în perioada de încetare a focului rămasă, prin ruta coordonată deja anunţată de Organizaţia Portuară şi Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a scris pe reţeaua socială X ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

Donald Trump a salutat anunţul cu privire la redeschiderea strâmtorii, un punct-cheie în negocierile între şi Teheran în vederea opririi războiului din Iran. Preţul petrolului a scăzut deja cu 10% după acest anunţ venit de la Teheran.

„Iranul tocmai a a anunţat că strâmtoarea Iran este deschisă în întregime şi pregătită de o traversare completă. mulţumesc”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi)

Blocada americană rămâne în vigoare

Chiar dacă Iranul a decis să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, blocada navală instituită de marina americană rămâne în vigoare. Donald Trump a transmis că porturile iraniene vor fi supuse restricțiilor până la încheirea unui acord de pace. El s-a arătat convins că acest lucru se va întâmpla foarte repede, relatează AFP.

„Strâmtoaea Ormuz este complet deschisă (…), dar blocada navală totală va rămâne în vigoare în ceea ce priveşte numai Iranul, până când tranzacţia noastră cu Iranul se încheie 100%. (…) Procesul va merge foarte rapid”, a anunțat Donald Trump, într-un mesaj cu majuscule.

Teheranul acceptase deja redeschiderea strâmtorii, de la începutul armistiţiului cu SUA, intrat în vigoare miercurea trecută, dar nu a pus în practică acest angajament. Iranienii au legat menținerea restricțiilor de refuzul Israelului de a opri operaţiunile militare în Liban.

Iranul nu renunță la uraniul îmbogățit

Înainte de redeschiderea Strâmtorii Ormuz, agenția de presă Mizan, aparținând statului iranian a dezminţit orice acord cu Statele Unite referitor la predarea uraniului îmbogățit. Comunicatul a fost transmis ca replică la declarațiile lui Trump, de joi, de la Washington, că Iranul ar fi acceptat să predea „praful nuclear”.

Mizan a transmis că nu a avut loc nici o negociere cu privire la un „transfer al uraniului îmbogăţit al Iranului către Statele Unite”. Mai mult, au trensmis oficialii de la Teheran, nu există nici un acord în acest subiect.