IDF, armata israeliană, a declanșat o pentru ocuparea orașului palestinian Gaza. După ce aviația militară a bombardat zona, tancurile și trupele militare au pătruns în zonă.

IDF a declanșat ofensiva la sol în Gaza

Ofensiva terestră de amploare în orașul are drept scop declarat eliminarea punctelor de rezistență ale organizației palestiniene Hamas. Ordinul a fost dat de Benjamin Netanyahu care se bucură de sprijinul administrației Trump. Pe de altă parte, familiile ostticilor, dar și șefii serviciilor de securitate, contestă operațiunea. Aceștia acuză că invazia militară a IDF va duce la agravarea crizei umanitare și va pune în pericol viețile ostaticilor.

The Jerusalem Post relatează, citând surse palestiniene, că tancurile israeliene au pătruns în centrul orașului. Potriivt sursei citate, este vorba despre o operațiune de o amploare care nu a mai fost văzută în nordul Gaza, în ultimii doi ani. Operațiunile la sol au fost anunțate de o intensificare a loviturilor aeriene asupra orașului. Aviația israeliană a doborât mai multe clădiri pentru a deschide drumul trupelor terestre.

Până la momentul relatării, ofensiva nu a fost confirmată oficial de armata israeliană. În schimb, Donald Trump a postat un mesaj susgestiv pe platforma sa, Truth Social.

„Tocmai am citit o știre conform căreia Hamas a mutat ostaticii la suprafață pentru a-i folosi ca scuturi umane împotriva ofensivei terestre a Israelului. Sper că liderii Hamas știu în ce se bagă dacă fac așa ceva. Aceasta este o atrocitate umană, așa cum puțini oameni au mai văzut până acum. Nu lăsați să se întâmple asta sau, TOATE «PARIURILE» SUNT ANULATE. ELIBERAȚI TOȚI OSTATICII ACUM!”, a cerut Donald Trump.

Șeful IDF s-a opus operațiunii din Gaza

Israelul și-a anunțat de săptămânile trecute intenția de a lansa o nouă ofensivă terestră în orașul Gaza și a avertizat populația civilă să părăsească zona. Luni dimineață, se estima că peste 300.000 de locuitori au părăsit orașul, de frica războiului. Alți aproape 700.000 localnici au rămas ăn oraș, iar aceștia riscă să devină victimele operațiunilor de război.

Invazia din Gaza a provocat numeroase controverse, atât la nivel global, cât și în cadrul instituțiilor israeliene de apărare. Majoritatea oficialilor din domeniul securității, inclusiv șeful de stat major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, s-a opus atacului. El a rămas, totuși la conducerea armatei, după ce a primit ordinul de a continua invazia.

Aparent, lt. gen. Eyal Zamir crede că poate echilibra atacul și impactul acestuia asupra ostaticilor israelieni, a soldaților israelieni și a civililor palestinieni, scrie Jerusalem Post.

Alături de comandantul IDF, șefii Mossad, Shin Bet și ai serviciilor de informații militare l-au sfătuit pe Benjamin Netanyahu să nu lanseze operațiunea din Gaza. Ei au avertizat că ar putea pune în pericol viața ostaticilor israelieni deținuți în zonă și va provoca pierderi grele în rândul IDF, fără să atingă obiectivul propus, de a distruge , scrie Axios.

Netanyahu se așteaptă la eliminarea Hamas

Netanyahu consideră că ofensiva asupra orașului Gaza va provoca pierderi Hamas, în continuarea înfrângerilor grele pe care gruparea le-a suferit în ultimii doi ani. Ofensiva vine la câteva zile după operațiunea eșuată din Qatar, prin care Israelul a încercat să elimine liderii grupării palestiniene.

Ofensiva IDF a fost criticată de reprezentanții Forumului Familiilor Ostatici și Dispăruți care nu este de acord cu intensificarea acțiunilor militare în orașul Gaza. Aceștia au făcut o declarație, luni seara târziu.

„După 710 nopți de captivitate în mâinile teroriștilor, această noapte ar putea fi ultima pentru ostaticii care abia supraviețuiesc și ultima noastră șansă de a-i localiza și a-i recupera pe cei decedați pentru a le oferi o înmormântare demnă. (…) După 710 nopți de captivitate în mâinile teroriștilor, această noapte ar putea fi ultima pentru ostaticii care abia supraviețuiesc și ultima noastră șansă de a-i localiza și a-i recupera pe cei decedați pentru a le oferi o înmormântare demnă”, se arată în declarație.

Forumul Familiilor Ostaticilor israelieni susține că Benjamin Netanyahu a fugit din Ierusalim după ce familiile au organizat un protest nocturn față de operațiunea din Gaza, relatează The Times of Israel. Poliția a închis strada Azza din Ierusalim, unde se află reședința oficială a premierului, în contextul protestului anunțat.

Marco Rubio este în Israel

Declanșarea ofensivei IDF are loc în contextul unei vizite pe care secretarul american de stat, Marco Rubio, o întreprinde în Israel. El s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, urmând ca marți să ajungă la Doha. În capitala Qatarului s-a desfășurat un summit al liderilor arabi și musulmani din regiune care au condamnat bombardarea unui cartier din Doha. Qatarul, țară aliată SUA, mediază negocierile pentru un armistițiu în Gaza.

Ofensiva israeliană a început la câteva ore după întâlnirea dintre Marco Rubio și Benjamin Netanyahu, precum și cu alți membri ai cabinetului său. Ofensiva a fost lansată în vreme ce oficialul american participa la ceremonia unui grup de coloniști într-un tunel sub satul palestinian Silwan din Ierusalimul de Est, la mică distanță de Moscheea Al-Aqsa, potrivit Axios.

„Trebuie să ne amintim cu cine avem de-a face aici — și anume cu un grup de oameni care și-au dedicat viața violenței și barbariei. (…) Și când te confrunți cu această realitate dură, oricât de mult ne-am dori să existe o cale pașnică, diplomatică, de a o încheia – și vom continua să explorăm și să ne dedicăm acestui lucru – trebuie să fim pregătiți și pentru posibilitatea ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat Rubio într-o conferință de presă cu Netanyahu.