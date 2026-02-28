Risc crescut de avalanşă în și Făgăraș, dar și în masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu. Pericolul este foarte mare la altitudini de peste 1800 de metri, unde riscul este cotat la 4 din 5, în timp ce sub această cotă riscul este de 3 din 5. Această avertizare rămâne valabilă până în seara zilei de 2 martie.

Risc crescut de avalanşă din cauza zăpezii instabile

Stratul de zăpadă la altitudini mari se menține instabil pe majoritatea versanților, iar încălzirea temperaturilor pe timpul zilei accentuează fenomenul. Meteorologii avertizează că valorile pozitive duc la umezirea zăpezii, provocând curgeri care pot angrena straturi din profunzime, scrie .

„Ninsorile recente au depus 15..20 cm de zăpadă proaspătă, dar în partea superioară a zăpezii regăsim în continuare un strat de zăpadă instabil în primii 40..70 cm, constituit din depunerile succesive de zăpadă din a doua parte a lunii februarie, cu rezistenţă scăzută şi coeziune slabă cu straturile mai vechi, subiacente. În zona crestelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, friabile şi de grosimi importante, pe versanţi cu orientări diferite, cei mai expuşi fiind versanţii nordici, estici şi sudici. Pe multe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2-3 metri. În zona crestelor sunt formate cornişe de mari dimensiuni. Noaptea şi dimineaţa, la suprafaţa stratului se vor forma cruste temporare de îngheţ şi care vor ceda pe parcursul zilei. Pe pantele înclinate se vor semnala curgeri şi va exista riscul declanşării avalanşelor de dimensiuni medii şi mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turişti sau schiori, care să angreneze stratul consistent de zăpadă recent acumulată, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele straturi din profunzime – risc mare (4)”, au explicat meteorologii.

Recomandările Salvamont pentru turiștii aflați la munte

Salvamontiştii recomandă evitarea traseelor alpine, a pantelor cu înclinare mare şi a deplasărilor în zone neamenajate sau sub versanţi încărcaţi. Riscul de gradul 3 sub 1800 de metri impune, de asemenea, o atenție sporită.

Salvamont Brașov a avertizat turiștii să poarte echipament corespunzător

„Practicarea schiului de tură sau a activităţilor off-piste trebuie realizată exclusiv cu echipament complet de avalanşă şi cu o bună cunoaştere a tehnicilor de evaluare a riscului. Planificarea atentă a itinerarului şi adaptarea permanentă la condiţiile reale din teren sunt esenţiale în această perioadă”, a transmis Salvamont Brașov

Este foarte important ca pasionații de sporturi de iarnă să nu ignore aceste avertizări, deoarece pe multe văi depozitele de zăpadă depășesc 2-3 metri, iar cornișele de pe creste sunt de mari dimensiuni, putând ceda oricând sub greutatea proprie.