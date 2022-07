ISW: Sistemele de rachete HIMARS au un efect devastator pentru viitoarele atacuri din partea Rusiei. Cum arată contraofensiva ucraineană din Herson

Institutul pentru Studiul Războiului din Washington, după de duminică noaptea, a transmis că loviturile ucrainene în noua contraofensivă a armatei din Ucraina, au avariat toate cele trei poduri controlate de ruși care duc în orașul Herson în ultima săptămână.

Serhii Khlan, consilier al administrației regionale din Herson, a afirmat duminică faptul că forțele din Ucraina întreprind acțiuni de contraofensivă (nespecificate) în regiune, citat de ISW.

În ceea ce privește principalele concluzii ale raportului zilnic al ISW, acestea sunt următoarele:

New: officials further acknowledged Ukrainian counteroffensive operations in Oblast.

Alarm in the nationalist info space has grown as the pace of Russian operations slows in the face of successful Ukrainian strikes.

