Peste 150 de prelevări de urme ADN, papilare și alte tipuri de au fost realizate la Muzeul , a mărturisit procuroarea Parisului, Laure Beccuau.

Ce spune procuroarea Parisului

„Rezultatele analizelor pot întârzia, chiar dacă sunt prioritare pentru laboratoare”, a precizat procuroarea Parisului, Laure Beccuau. „În următoarele zile, rezultatele ar putea deschide piste, mai ales dacă autorii au cazier”, a adăugat ea.

De asemenea, aceasta a mai spus că anchetatorii au reușit să urmărească traseul hoților cu ajutorul camerelor de supraveghere din Paris și din departamentele învecinate, conform Agerpres.

Sunt analizate imagini provenite nu doar din spațiile publice, ci și din autostrăzi, bănci și companii private.

Patru suspecți

În momentul de față, autoritățile franceze au în vizor patru suspecți. Ei ar fi fugit cu opt bijuterii aparținând coroanei Franței, furate duminică dintr-o sală dedicată tezaurului regal.

Procuroarea Parisului declară că dorește ca hoții să fie prinși cât mai repede, „pentru a recupera bijuteriile înainte ca pietrele prețioase să fie scoase, iar metalul topit”.

Cu toate acestea, Beccuau este optimistă și speră că autorii jafului nu vor reuși să facă prea multe cu bijuteriile în acest timp: „Rezonanța mediatică a acestui jaf organizat ne oferă speranța că autorii nu vor îndrăzni să circule prea mult cu bijuteriile. Vreau să fiu optimistă”.

Jaful de Luvru, subiect de discuție la nivel global

Acest jaf a făcut înconjurul lumii încă de duminică. De atunci, autoritățile fac tot ce pot pentru a prinde suspecții și pentru a recupera bijuteriile furate, în timp ce toată lumea discută despre acest subiect.

Întreaga situație pune sub semnul întrebării securitatea celui mai vizitat muzeu din lume. Oficialii muzeului recunosc că au un sistem de securitate învechit, iar acest lucru a lăsat instituția vulnerabilă.

În zona în care hoții au acționat, acolo ar fi existat o singură cameră de supraveghere, care și aceasta ar fi fost îndreptată în direcția greșită.