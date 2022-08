Jair Bolsonaro, replică dură pentru Leonardo DiCaprio: „Ți-aș putea spune din nou să renunți la iaht înainte să dai lecții lumii”

Jair Bolsonaro, aflat în campania pentru un al doilea mandat de președinte al Braziliei, a sugerat că Leonardo DiCaprio este ipocrit, în condițiile în care actorul american reclamă problemele mediului înconjurător, dar deține un iaht de lux Vava II de 150 de milioane de dolari, cel mai mare model fabricat în Marea Britanie, care în șapte mile parcurse emite carbon cât o mașină obișnuită într-un an de zile, potrivit .

Cel mai recent schimb de replici dintre liderul brazilian și actorul câștigător de Oscar a pornit de la o postare a lui DiCaprio, care a reclamat „defrișarea ilegală” din Jungla Amazoniană.

„Iarăși tu, Leo? Ți-aș putea spune din nou să renunți la iaht înainte să dai lecții lumii, dar îi cunosc pe progresiști: vreți să schimbați întreaga lume, dar niciodată pe voi înșivă, așa că te voi lăsa în pace.

Între noi fie vorba, este ciudat să vezi un tip care pretinde că iubește Planeta acordând mai multă atenție Braziliei decât incendiilor care afectează Europa și propria lui țară. Cineva s-ar putea întreba dacă este obsedat de țara mea (sau de resursele sale) sau dacă doar crezi că Brazilia este singura de pe Pământ.

Dar nu-ți face griji, Leo, spre deosebire de locurile pe care te prefaci că nu le vezi interpretând briliant rolul orbului, Brazilia este și va continua să fie națiunea care conservă cel mai mult. Tu poți să te joci în continuare cu jucăriile tale de vedetă de Hollywood în timp ce noi ne facem treaba.

Este clar că toată lumea care atacă Brazilia și suveranitatea sa de dragul de a părea virtuoși nu au idee despre subiect. Ei nu știu, de exemplu, că noi conservăm peste 80% din vegetația noastră nativă sau că avem cea mai curată energie dintre națiunile G20.

Este clar și că nu știi că guvernul meu a anunțat un nou angajament de a eradica defrișarea ilegală până în 2028, și nu până în 2030 ca majoritatea țărilor. Sau poate că o știi, dar dintr-un anumit motiv te dai ignorant. Sper să nu intri prea mult în acest rol.

Dacă se poate, ne-ar plăcea să vedem că oprești dezinformarea. În trecutul recent, ai folosit o imagine din 2003 pentru a vorbi despre incendiile de vegetație din Amazon susținând că se întâmplă în 2019, și s-a aflat, dar am ales să te iert. Așa că te rog pleacă și nu mai păcătui.

Apropo, ce spui despre investițiile în piața cărbunelui din Europa? Și cum rămâne cu Greta Timberlake, știi ce a făcut în ultima vreme și ce a spus despre tine? Dacă aș fi dat un grătar în casa mea, sunt convins că ar striga «Cum îndrăznești?»”, a scris Jair Bolsonaro în seria de postări pe Twitter.

– You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro)