Japonia: Cutremur cu magnitudinea de 6,4. Asfaltul de pe străzi s-a crăpat

Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 a lovit Japonia, duminică. Cutremurul a avut loc la ora 12:54:35 (ora locală a României), în Hokkaido, la o adâncime de 10 kilometri, conform . Potrivit filmărilor surprinse în timpul seismului, străzile s-au crăpat, iar clădirile s-au zguduit din temelii.

: just in – More terrifying video footage’s showing the shaking of buildings and opening of asphalt during the 6.2 magnitude of a , that shook the region of in Northern .

