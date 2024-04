Japonia, moment istoric! Nava spațială SLIM a reușit să aselenizeze (VIDEO)

În noua cursă lansată la nivel mondial către Lună, , devenind dintre puterile spațialeare au ajuns pe Lună, după ce nava sa spațială „SLIM” a reușit să atingă suprafața selenară, informează .

Sonda lunară SLIM a reușit să atingă suprafața lunară în jurul orei 10:20 ET, conform cercetărilor telemetrice ale Agenției Aerospațiale a Japoniei (JAXA).

SLIM a încercat să aselenizeze într-o rază de 100 de metri față de țintă, o acuratețe remarcabilă, ținând cont de faptul că în mod normal această toleranță este de câțiva kilometri.

JAXA precizează că tehnologia de aselenizare pe care a folosit-o va deveni un instrument puternic în viitoarele misiuni de explorare a polilor lunari, o zonă despre care se intuiește că ar putea fi o sursă potențială de oxigen, combustibil și apă – factori necesari pentru a susține viața.

În timp ce inginerii niponi estimează starea tehnică a navei și se asteaptă prima comunicare radio, JAXA estimează că procesul de verificare a țintelor misiunii spațiale va dura aproximativ o lună

Prin succesul înregistrat astăzi, Japonia devine cea de-a după Uniunea Sovietică, SUA, China și India.

Anul trecut, India s-a alăturat acestui club exclusivist de țări, cu ajutorul misiunii sale Chandrayaan-3 care a ajuns cu succes pe satelitul natural al Pământului.

