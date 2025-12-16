Autoritățile din Japonia au ridicat marți avertizarea privind riscul unui mega-seism în nordul și estul țării, la o săptămână după cutremurul de magnitudinea 7,5. În ciuda ridicării avertismentului, oamenii sunt sfătuiți să rămână precauți, să verifice rutele de evacuare și să-și pregătească trusele de urgență.
Cutremurul din 8 decembrie, cu magnitudinea 7,5, a zguduit orașul Hachinohe din prefectura Aomori, atingând nivelul 6 superior pe scara japoneză, conform Agerpres.
Seismul a declanșat avertizări de tsunami pentru zonele de coastă Hokkaido și Tohoku, unde valurile au atins până la 70 de centimetri. În urma seismului, peste 40 de persoane au fost rănite, însă, din fericire, pagubele materiale nu au fost majore.
Cu toate acestea, cutremurul a reamintit populației vulnerabilitatea regiunii față de seisme puternice.
Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a ridicat avertizarea, dar a subliniat că riscul unui mega-seism nu a dispărut complet. Locuitorii din nordul și estul Japoniei sunt sfătuiți să pregătească trusele de urgență, să verifice locurile de evacuare și să ancoreze mobilierul pentru a preveni accidentele în cazul unui cutremur puternic.
Un mega-seism, definit ca un cutremur de magnitudine 8 sau mai mare, ar putea avea consecințe devastatoare în regiunea Hokkaido-Sanriku, printre care:
Aceste cifre arată cât de importantă este pregătirea preventivă și respectarea recomandărilor autorităților.
Issei Suganuma, responsabil al JMA, a explicat că ridicarea avertizării speciale nu înseamnă că pericolul seismic a trecut. Specialiștii estimează că după un cutremur de magnitudine 7 sau mai mare există aproximativ 1% șanse ca un mega-seism să apară în următoarele șapte zile. Chiar dacă procentul pare mic, impactul potențial asupra populației și infrastructurii poate fi devastator.
Populația este sfătuită să:
Chiar dacă riscul scade treptat, un cutremur masiv poate surveni brusc, iar pregătirea preventivă rămâne crucială.
Autoritățile japoneze subliniază că aceste măsuri nu doar protejează viețile oamenilor, ci și contribuie la reducerea pagubelor materiale. Într-o țară situată pe Cercul de Foc al Pacificului, unde seismele majore sunt frecvente, vigilența continuă rămâne esențială.