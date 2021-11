Jeff Bezos, pus pe glume după ce iubita sa a fost fermecată de Leonardo DiCaprio: „Leo, vino aici, vreau să îţi arăt ceva” (VIDEO)

Jeff Bezos, al doilea cel mai bogat om de pe Pământ, este pus pe glume după ce iubita lui nu își putea lua ochii de la Leonardo DiCaprio.

Iubita acestuia a fost suprinsă la un eveniment în timp ce îi face ochi dulci lui Leonardo DiCaprio. Fanii nu au ratat momentul și au lăsat comentarii haioase pe rețelele de socializare.

“Cred că Bezos o să scoată toate filmele lui Leo de pe Amazon Prime.”

“Ce ziceți, DiCaprio va fi prima persoană cu bilet de zbor în spațiu doar dus?”, “Femeia a venit la brațul celui mai bogat bărbat din lume și a riscat tot când a apărut Leo…”

“Frate, femeia ta n-ar trebui să se uite așa la un alt bărbat!”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

În imaginile suprinse la un eveniment monden, atenţia lui Lauren Sanchez, iubita lui Jeff Bezos, este toată îndreptată către Leonardo DiCaprio.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT

— 2Cool2Blog (@2cooI2blog) November 7, 2021