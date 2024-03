Joe Biden, despre acordul privind eliberarea ostaticilor ținuți de Hamas: „Acum suntem foarte aproape. Lucrurile arată bine în acest moment” (VIDEO)

Președintele american, Joe Biden, a declarat că „sunt foarte aproape” de a ajunge la un acord pentru eliberarea unora dintre cei aproximativ 240 de ostatici ținuți de Hamas și de alte facțiuni teroriste din Gaza, informează publicația .

„Acum suntem foarte aproape, foarte aproape. Am putea aduce unii dintre acești ostatici acasă foarte curând”, a declarat Biden într-o conferință de presă de la Casa Albă.

„Dar nu vreau să intru în detalii legate de acest lucru”, adaugă el. „Lucrurile arată bine în acest moment.”, a mai spus președintele.

NEW: Pres. Biden says „we are now very close” on a deal to release the hostages being held by Hamas.

„When we have more to say, we will, but things are looking good at the moment.”

