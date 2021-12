Joe Biden nu ia în calcul trimiterea de trupe NATO pentru a apăra Ucraina în fața unui posibil atac rus

Joe Biden a declarat că trimiterea de trupe americane pentru a apăra Ucraina de un posibil atac rus nu este „luată în calcul”, deoarece țara nu face parte din NATO, conform AFP și Reuters, citate de către Agerpres.

Biden nu va trimite trupe NATO în cazul în care Ucraina este atacată

„Ideea ca SUA să recurgă unilateral la forţă pentru a răspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luată în calcul în prezent”, a declarat Joe Biden, subliniind că are „o obligaţie morală şi legală faţă de aliaţii noştri din NATO, o obligaţie sacră care nu se extinde şi la Ucraina”.

Chiar și așa, Biden a subliniat că un atac din partea Rusiei ar consolida tot mai multe trupe NATO în țările aflate în partea de est a Europei.

„Vom fi probabil obligaţi să ne întărim prezenţa în ţările NATO pentru a le linişti în special pe cele din partea estică. În plus, am spus cu claritate că vom furniza şi mijloace de apărare Ucrainei. Am fost foarte clar că, dacă într-adevăr invadează Ucraina, vor exista consecinţe grave, consecinţe economice cum nu a mai văzut”, a declarat Joe Biden în faţa jurnaliştilor la Casa Albă.

Rusia, acuzată că vrea să refacă URSS

Uniunea Europeană, SUA și NATO acuză Rusia că a comasat trupele la granița Ucrainei pentru a pregăti un atac asupra fostei țări sovietice. Recent, Putin a fost acuzat că scopul principal al Rusiei este acela de a reface URSS-ul, țară destrămată la finalul secolului 20. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în trecut că „colapsul URSS-ului este cea mai mare tragedie a secolului 20”. Chiar și așa, recent, acesta a declarat că URSS-ul nu va putea fi refăcut.

„Sunt convins că, la fel ca noi și alți specialiști, (n.r. – Nuland) înțelege perfect că recrearea URSS este imposibilă”, a transmis Peskov, într-o conferință de presă.