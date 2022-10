Joe Biden și Emmanuel Macron, înduioșați de tragedia de la Seul

Tragedia de la Seul l-a înduioșat chiar și pe liderul de la Casa Albă. Joe Biden a trimis „cele mai profunde condoleanţe familiilor care i-au pierdut pe cei dragi”.

„Suferim alături de poporul Republicii Coreea şi transmitem cele mai bune urări de recuperare rapidă tuturor celor care au fost răniţi. Alianţa dintre cele două ţări nu a fost niciodată mai vibrantă sau mai vitală – iar legăturile dintre oamenii noştri sunt mai puternice ca niciodată. Statele Unite sunt alături de Republica Coreea în această perioadă tragică”, este mesajul postat de

Jill and I send our deepest condolences to the families who lost loved ones in Seoul. We grieve with the people of the Republic of Korea and wish for a quick recovery to all those who were injured. The United States stands with the Republic of Korea during this tragic time.

