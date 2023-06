Joe Biden sugerează că posibilitatea ca Vladimir Putin să folosească arme nucleare tactice este „reală”

Președintele SUA, Joe Biden, susține că amenințarea președintelui rus Vladimir Putin de a folosi arme nucleare tactice este „reală”. Cu câteva zile în urmă, liderul american denunțase decizia Rusiei de a desfășura astfel de armament în Belarus, relatează .

Ce a spus Joe Biden despre amenințările nucleare ale lui Vladimir Putin

Liderul rus anunța recent că țara sa a desfășurat primele arme nucleare tactice în Belarus, iar omologul său american cataloga sâmbătă decizia Rusiei drept „absolut iresponsabilă”.

„Când am fost aici cu aproximativ doi ani urmă și am spus că mă îngrijora că seacă râul Colorado, toată lumea s-a uitat la mine ca la un nebun. S-a uitat la mine ca atunci când am spus că sunt îngrijorat în legătură cu folosirea de arme nucleare tactice de către Putin. Este real”, a declarat Joe Biden, luni, în California.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, confirma săptămâna trecută că țara sa a început să primească arme nucleare tactice rusești, spunând despre ele că ar fi de trei ori mai puternice decât cele lansate de SUA asupra orașelor nipone Hiroshima și Nagasaki în 1945.

Desfășurarea armelor nucleare rusești în afara frontierelor ruse este o premieră după destrămarea Uniunii Sovietice.

SUA nu are nicio intenție să își modifice postura nucleară strategică în replică la mișcările Rusiei și nu a observat niciun semnal că Rusia s-ar pregăti să folosească un astfel de arsenal.