„Jos mâinile de pe fețele de pernă ale lui Biden”. Jurnaliștilor li s-a transmis să nu mai fure din Air Force One, aeronava oficială a președintelui american

Jurnaliștilor li s-a spus să nu mai fure suveniruri din aeronava oficială a președintelui american, Joe Biden, potrivit .

O verificare a inventarului din Air Force One după vizita efectuată de Joe Biden pe coasta de vest în februarie a arătat că lipsesc mai multe obiecte din spațiul destinat presei.

Fețe de pernă, pahare și farfurii sunt doar câteva dintre lucrurile care au dispărut din aeronavă.

Jurnaliștilor li s-a transmis să nu mai fure din Air Force One

Asociația corespondenților de la Casa Albă a avertizat că este interzis să iei obiecte din avion.

Luna trecută, organizația le-a transmis reporterilor prin e-mail că un astfel de comportament îi pune într-o lumină negativă pe jurnaliștii care îl însoțesc pe președinte – și trebuie să înceteze.

Ca suvenir, jurnaliștii primesc uneori pachete mici de bomboane M&M marcate cu sigiliul prezidențial. Totuși, să ia obiecte cu logoul Air Force One – inclusiv tacâmuri și prosoape – ar fi devenit o obișnuință în ultimii ani.

Cum se apără unul dintre jurnaliștii care a luat obiecte din avionul prezidențial

Misha Komadovsky, corespondent la Casa Albă din partea Voice of America, a adunat o colecție „subtilă” de obiecte cu ocazia călătoriilor pe care le-a efectuat la bordul aeronavei prezidențiale.

„Nu am făcut de râs pe nimeni și nici nu am comis vreo neregulă pentru a aduna această colecție”, a declarat el pentru BBC News, în timp ce ținea în mână un pahar cu logoul Air Force One, spunând că „pur și simplu a uitat să îl arunce”.