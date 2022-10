Jurnaliștii Bloomberg cuprinși de panică atunci când Jeffrey Sachs, unul dintre cei mai cunoscuți economiști americani, le spune că distrugerea gazoductului Nord Stream este o acțiune SUA

Jurnaliștii Bloomberg au fost cuprinși de panică și au început să se bâlbâie atunci când, în timpul unui interviu cu unul dintre cei mai cunoscuți economiști americani, Jeffrey Sachs, acesta le-a spus că implicarea SUA în războiul din Ucraina are potențial nuclear dezastruos pentru întreaga lume.

A fost atacat în presa americană pentru că a militat pentru pace

De asemenea, el a criticat abordarea subiectului de către mass-mediei occidentale, în special pe cea din SUA, susținând că nu doar el, ci o mulțime de oameni din cercurile pe care le frecventează și din presa americană sunt de părere că distrugerea gazoductului Nord Stream a fost o acțiune orchestartă de SUA.

Jeffrey Sachs: „Am fost atacat în The Atlantic pentru că am fost de partea păcii. Și mărturisesc că sunt de partea păcii. Sunt foarte îngrijorat că ne aflăm pe calea escaladării spre un război nuclear, nimic mai puțin decât atât.

Europa se află într-o recesiune economică foarte, foarte accentuată. Scăderea bruscă a producției și a nivelului de trai se manifestă, de asemenea, printr-o creștere a prețurilor, dar principalul fapt este că economia europeană este lovită de tăierea bruscă a energiei.

Și acum, pentru ca totul să fie definitiv, avem distrugerea gazoductului Nord Stream (despre care aș paria că a fost o acțiune a SUA, poate a SUA și ).

Jurnalist Bloomberg: Jeff, trebuie să ne oprim aici. De ce crezi că a fost o acțiune americană? Ce dovezi ai în acest sens?

Jeffrey Sachs: Ei bine, în primul rând, există dovezi radar directe că elicopterele militare americane, care în mod normal au baza la Gdansk, se învârteau în cerc deasupra acestei zone. Avem, de asemenea, amenințarea din partea SUA [președintele Biden] la începutul acestui an că „într-un fel sau altul vom pune capăt Nord Stream”.

Am avut parte, de asemenea, de o declarație a secretarului Blinken vinerea trecută, într-o conferință de presă, în care a spus că „aceasta este o oportunitate extraordinară”. Este un mod ciudat de a vorbi despre acest subiect dacă ești cu adevărat îngrijorat de atacuri asupra infrastructurii internaționale de importanță vitală.

Știu că acest lucru contravine narațiunii noastre, nu ai voie să spui aceste lucruri în Occident, dar adevărul este că peste tot în lume, când vorbesc cu oamenii, aceștia cred că SUA au făcut-o. Chiar și reporterii de la ziarele noastre care sunt implicați în subiect îmi spun „bineînțeles” [că SUA au făcut-o], dar acest lucru nu apare în presa noastră.

Problema mai mare este că avem conflicte geopolitice majore, nu doar SUA și Rusia, ci și SUA și China. Din nou, cu o cantitate enormă de provocări venite din partea SUA, așa că ne rupem orice sentiment de stabilitate în acest moment.

Pentru moment, mulți din Europa spun că SUA este cel mai apropiat aliat al lor și că trebuie să reziste, dar să urmărească ce se întâmplă pe plan politic. Există tulburări sociale în Europa. Țară după țară chiar acum.

Intrăm într-o perioadă de instabilitate enormă. Și suntem instabili în SUA chiar acum. Am trecut printr-o insurecție, încă nu am depășit momentul.

Așa că intrăm în cea mai instabilă perioadă geopolitică din ultimele decenii. Intrăm în prima hiperinflație din ultimii peste 40 de ani. Și intrăm în prima escaladare spre prăpastia nucleară din ultimii 60 de ani.

În urmă cu exact 60 de ani, exact în această lună, a avut loc criza rachetelor din Cuba. Acesta este cel mai periculos moment de la criza rachetelor cubaneze încoace.”

De ce s-au panicat jurnaliștii în momentul în care Sachs le-a spus ce crede despre implicarea SUA în războiul din Ucraina

Jeffrey D. Sachs este un profesor de economie de renume mondial, autor de bestselleruri, educator inovator și lider global în domeniul dezvoltării durabile.

Dar nu e vorba doar despre asta, Sachs este un om foarte respectat în mediul academic și economic peste tot în lume dar mai ales în SUA. În plus, este consilier al secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Sachs este director al Centrului pentru Dezvoltare Durabilă de la Universitatea Columbia, unde deține rangul de profesor universitar, cel mai înalt rang academic al universității.

Sachs a fost director al Institutului Pământului de la Universitatea Columbia din 2002 până în 2016. Este președinte al Rețelei ONU pentru soluții în materie de dezvoltare durabilă, președinte al Comisiei Lancet COVID-19, copreședinte al Consiliului inginerilor pentru tranziția energetică, academician al Academiei Pontificale de Științe Sociale de la Vatican, comisar al Comisiei ONU pentru dezvoltare, profesor onorific distins la Universitatea Sunway și consilier al ODD pentru secretarul general al ONU, António Guterres.

În perioada 2001-18, Sachs a fost consilier special al secretarilor generali ai ONU Kofi Annan (2001-7), Ban Ki-moon (2008-16) și António Guterres (2017-18).

Sachs a scris și editat numeroase cărți, inclusiv trei bestselleruri New York Times: The End of Poverty (2005), Common Wealth: Economics for a Crowded Planet (2008) și The Price of Civilization (2011).

Printre alte cărți se numără To Move the World: JFK’s Quest for Peace (2013), The Age of Sustainable Development (2015), Building the New American Economy: Smart, Fair & Sustainable (2017), A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism (2018) și, cel mai recent, The Ages of Globalization: Geografie, tehnologie și instituții (2020).

Sachs este laureat în 2022 al Premiului Tang pentru dezvoltare durabilă și a fost co-recipient al Premiului Planeta Albastră 2015, cel mai important premiu global pentru leadership în domeniul mediului.

A fost numit de două ori printre cei mai influenți 100 de lideri mondiali de către revista Time. Sachs a primit 40 de titluri onorifice, iar printre distincțiile sale recente se numără Legiunea de Onoare prin decret al președintelui Republicii Franceze și Ordinul Crucii din Estonia.

Înainte de a se alătura echipei Columbia, Sachs a fost timp de peste douăzeci de ani profesor la Universitatea Harvard, cel mai recent în calitate de profesor Galen L. Stone de comerț internațional. Originar din Detroit, Michigan, Sachs și-a obținut licența, masteratul și doctoratul la Harvard.