Jurnaliștii unora dintre cele mai mari publicații din Italia au protestat, joi, față de salariile mici și condițiile de muncă. Greva a făcut ca site-urile publicaților să rămâne neactualizate ore sau chiar zile întregi.

Ce mesaje au transmis publicațiile din Italia referitor la grevă

La grevă au luat parte jurnaliști de la publicații precum La Repubblica, Corriere della Sera sau La Stampa. Pe conturile oficiale ale unora dintre aceste publicații, au apărut mesaje care explicau lispa .

„Din cauza unei greve a jurnaliștilor, site-ul nu va fi actualizat până sâmbătă, 29 noiembrie, la ora 6 dimineața”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a publicației La Repubblica. Un mesaj similar a putut fi văzut și pe paginile La Stampa sau Corriere della Sera.

Motivele pentru care jurnaliștii au intrat în grevă, explicate pe larg de o publicație din Italia

O a explicat cu lux de amănunte motivul pentru care jurnaliștii au decis să intre în grevă. Principalele motive sunt exploatarea angajaților temporari și a freelancerilor, reducerile de salarii și lipsa unor investiții semnificative. De altfel, angajații cer adaptarea mediului de lucru și a legislației la tehnologiile actuale, inclusiv inteligența artificială.

„Astăzi, jurnaliștii italieni sunt în grevă. Suntem în grevă pentru că ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani și, mai presus de toate, pentru că considerăm că jurnalismul, un pilon fundamental al vieții democratice a țării, nu a primit atenția necesară din partea editorilor care fac parte din FIEG (n.r. Federația Italiană a Editorilor de Ziare): numeroase reduceri de salarii și investiții reduse, în ciuda milioanelor primite din subvenții publice.

În ultimii 10 ani, reducerea personalului editorial și reducerea salariilor jurnaliștilor prin situații de criză, concedieri, pensionări anticipate și înghețări ale contractelor au avut repercusiuni grave asupra pluralismului și dreptului cetățenilor de a fi informați. În acești 10 ani, numărul jurnaliștilor angajați a scăzut, dar exploatarea freelancerilor și a lucrătorilor temporari a crescut dramatic: plătiți cu doar câțiva euro pe articol, fără drepturi și fără viitor.

[…] Nu facem din asta o luptă corporativă. Credem că informația cu adevărat liberă și plurală, cu control democratic, necesită jurnaliști respectați și independenți, care nu pot fi șantajați financiar.

Solicităm un nou contract care să protejeze drepturile și să îmbine informația cu noi profesii digitale, reglementând utilizarea Inteligenței Artificiale și asigurând o compensație echitabilă pentru conținutul distribuit online”, se arată în mesaj.