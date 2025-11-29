B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor

Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor

B1.ro
29 nov. 2025, 11:58
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Ce mesaje au transmis publicațiile din Italia referitor la grevă
  2. Motivele pentru care jurnaliștii au intrat în grevă, explicate pe larg de o publicație din Italia

Jurnaliștii unora dintre cele mai mari publicații din Italia au protestat, joi, față de salariile mici și condițiile de muncă. Greva a făcut ca site-urile publicaților să rămâne neactualizate ore sau chiar zile întregi.

Ce mesaje au transmis publicațiile din Italia referitor la grevă

La grevă au luat parte jurnaliști de la publicații precum La Repubblica, Corriere della Sera sau La Stampa. Pe conturile oficiale ale unora dintre aceste publicații, au apărut mesaje care explicau lispa articolelor.

„Din cauza unei greve a jurnaliștilor, site-ul nu va fi actualizat până sâmbătă, 29 noiembrie, la ora 6 dimineața”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a publicației La Repubblica. Un mesaj similar a putut fi văzut și pe paginile La Stampa sau Corriere della Sera.

Motivele pentru care jurnaliștii au intrat în grevă, explicate pe larg de o publicație din Italia

O postare publicată de Corriere della Sera a explicat cu lux de amănunte motivul pentru care jurnaliștii au decis să intre în grevă. Principalele motive sunt exploatarea angajaților temporari și a freelancerilor, reducerile de salarii și lipsa unor investiții semnificative. De altfel, angajații cer adaptarea mediului de lucru și a legislației la tehnologiile actuale, inclusiv inteligența artificială.

„Astăzi, jurnaliștii italieni sunt în grevă. Suntem în grevă pentru că ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani și, mai presus de toate, pentru că considerăm că jurnalismul, un pilon fundamental al vieții democratice a țării, nu a primit atenția necesară din partea editorilor care fac parte din FIEG (n.r. Federația Italiană a Editorilor de Ziare): numeroase reduceri de salarii și investiții reduse, în ciuda milioanelor primite din subvenții publice.

În ultimii 10 ani, reducerea personalului editorial și reducerea salariilor jurnaliștilor prin situații de criză, concedieri, pensionări anticipate și înghețări ale contractelor au avut repercusiuni grave asupra pluralismului și dreptului cetățenilor de a fi informați. În acești 10 ani, numărul jurnaliștilor angajați a scăzut, dar exploatarea freelancerilor și a lucrătorilor temporari a crescut dramatic: plătiți cu doar câțiva euro pe articol, fără drepturi și fără viitor.

[…] Nu facem din asta o luptă corporativă. Credem că informația cu adevărat liberă și plurală, cu control democratic, necesită jurnaliști respectați și independenți, care nu pot fi șantajați financiar.

Solicităm un nou contract care să protejeze drepturile și să îmbine informația cu noi profesii digitale, reglementând utilizarea Inteligenței Artificiale și asigurând o compensație echitabilă pentru conținutul distribuit online”, se arată în mesaj.

Tags:
Citește și...
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Externe
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Externe
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
Externe
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Externe
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Externe
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
Externe
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
Externe
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Externe
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Catalin Drula
Ultima oră
11:32 - Soluțiile propuse de Ministerul Sănătății pentru a rezolva problema epuizării medicilor. Alexandru Rogobete: „Am văzut astfel de modele în alte țări europene”
11:09 - Află totul despre enzimele pancreatice, rol și surse
10:28 - Vremea astăzi, 29 noiembrie. Temperaturile vor crește, deși se anunță ploi abundente în cea mai mare parte a țării
10:02 - România, repetentă la digitalizare. Administrațiile locale continuă să investească sume uriașe în dosare cu șină și topuri de hârtie, în timp ce acuză Guvernul că nu le permite cumpărarea de aparatură
09:29 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ce soluții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru consolidarea eficientă a clădirilor cu risc de prăbușire
09:00 - Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
08:33 - Guvernul a aprobat ultima rectificare bugetară din 2025. Ministerele de la care s-au făcut cele mai mari tăieri
01:02 - Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
00:15 - Irina Columbeanu a dat lovitura cu tablourile pe care le-a pictat. Suma uriașă cu care și-a vândut o lucrare
23:54 - Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze