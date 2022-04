Kamila Valieva, patinatoarea de 15 ani acuzată de dopaj, a fost premiată de Putin: „Această perfecţiune nu poate fi atinsă în mod necinstit” (VIDEO)

Kamila Valieva, patinatoarea de 15 ani aflată în mijlocul u , a fost premiată de Vladimir Putin pentru „talentul, frumusețea, puterea și tandrețea” ei. Acesta a declarat că „perfecțiunea” atinsă de Valieva în patinaj este imposibil de atins „în mod necinstit”, folosind „mijloace suplimentare”.

În proba de sânge a Kamilei Valieva au fost găsite trei substanțe despre care se crede că pot îmbunătăți performanța sportivă. Dintre acestea, doar una se află pe lista celor interzise de Agenţia Mondială Antidoping.

În cadrul unei întâlniri cu sportivii ruşi medaliaţi la JO 2022, Vladimir Putin a premiat-o pe Kamila Valieva și a vorbit despre performanța acesteia.

„Toată ţara şi toţi iubitorii patinajului artistic din întreaga lume au tremurat pentru Kamila. Talentul ei reuneşte toate elementele cele mai complexe ale patinajului artistic, plasticitatea ei, frumuseţea ei, puterea şi tandreţea ei”, a declarat Putin, potrivit

„Această perfecţiune nu poate fi atinsă în mod necinstit, folosind mijloace suplimentare, recurgând la manipulări. În patinajul artistic, toate aceste mijloace suplimentare sunt inutile, ştim şi înţelegem perfect asta”, a adăugat el.

