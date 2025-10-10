B1 Inregistrari!
Kiev: Incendii și pene de curent, în urma unui atac rusesc cu drone

Kiev: Incendii și pene de curent, în urma unui atac rusesc cu drone

Selen Osmanoglu
10 oct. 2025, 08:00
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce a spus ministrul energiei
  3. Infrastructura energetică a Ucrainei

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost ținta unui nou atac cu drone, vineri dimineața. Loviturile au provocat un incendiu într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje și au vizat obiective energetice. Astfel,  alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în unele părți ale capitalei.

Ce s-a întâmplat

În urma atacului cu drone, nouă persoane au fost rănite. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că cinci dintre ele au ajuns la spital.

El a mai menționat că pene de curent și întreruperi ale alimentării cu apă au afectat cartierele de pe malul estic al râului Nipru, care traversează orașul, conform Reuters, citat de Adevărul.

Ce a spus ministrul energiei

Ministrul Energiei, Svitlana Grynciuk, a declarat că forțele ruse au lovit instalații energetice.

„În aceste minute, rușii dau o lovitură masivă infrastructurii energetice ucrainene. Profesioniștii din domeniul energiei iau toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative. De îndată ce vor fi permise condițiile de securitate, autoritățile energetice vor începe să clarifice consecințele lucrărilor de atac și restaurare”, a transmis ministrul, în urmă cu cinci ore, pe pagina de Facebook.

„Încurajează-i pe toți să rămână în adăposturi până se termină alerta aeriană. Păstrează-ți calmul și ai încredere doar în sursele oficiale de informații”, a adăugat.

Infrastructura energetică a Ucrainei

În ultimele săptămâni, rușii s-au concentrat asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Un atac masiv cu rachete și drone de săptămâna trecută a lovit mai multe dintre principalele instalații de producție a gazului din Ucraina. Daunele au fost semnficative.

Tîmuri Tkacenko, șeful administrației militare a Kievului, a declarat că atât drone, cât și rachete au fost folosite în atacul lansat după miezul nopții asupra capitalei.

El a adăugat că pompierii au reușit să stingă un incendiu provocat de o dronă. Acesta a cuprins apartamentele de la etajele 6 și 7 ale unui bloc cu mai multe etaje din districtul central Pecherskîi.

