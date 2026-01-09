B1 Inregistrari!
Externe » Kievul, lovit de rachete și drone: cel puțin trei morți și zeci de răniți

Selen Osmanoglu
09 ian. 2026, 08:13
Cuprins
  1. Kievul, principala țintă a atacului rusesc
  2. Drone prăbușite peste blocuri și incendii în cartierele capitalei
  3. Alertă națională de rachete
  4. Victime și în alte orașe. Avertismentul lui Zelenski

Ucraina a traversat una dintre cele mai intense nopți din ultimele săptămâni, după ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare cu rachete și drone asupra capitalei Kiev și altor regiuni ale țării. Bombardamentele au provocat victime în rândul civililor, distrugeri semnificative ale infrastructurii și au plasat întreg teritoriul ucrainean sub alertă de rachete.

Kievul, principala țintă a atacului rusesc

Ucraina a fost zguduită în noaptea de joi spre vineri, 8/9 ianuarie, de un nou val de atacuri aeriene lansate de Rusia asupra mai multor regiuni, capitala Kiev fiind principala țintă. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au provocat cel puțin trei morți și minimum 16 răniți doar în Kiev, scrie Adevărul.

Sirenele antiaeriene au răsunat ore întregi în capitală și în alte orașe importante, în timp ce sistemele de apărare aeriană au încercat să intercepteze rachetele și dronele lansate dinspre Rusia. Explozii puternice au fost auzite în mai multe cartiere ale Kievului, iar resturile provenite din interceptări au declanșat incendii și au avariat clădiri civile.

Drone prăbușite peste blocuri și incendii în cartierele capitalei

Șeful Administrației Militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a declarat că dronele au lovit mai multe districte ale capitalei. În cartierul Desnianski, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje, iar într-o altă zonă din același sector, primele două niveluri ale unui bloc de locuințe au fost grav avariate. De asemenea, în cartierul Dnipro, fragmente provenite de la o dronă au lovit o clădire înaltă și au provocat un incendiu.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că alimentarea cu apă și electricitate a fost întreruptă temporar în mai multe zone ale orașului. Echipele de intervenție și serviciile de urgență au lucrat pe tot parcursul nopții pentru stingerea incendiilor, evacuarea locatarilor și restabilirea serviciilor de bază, notează apnews.

La nivel regional, șeful administrației militare din regiunea Kiev, Mikola Kalașnîk, a avertizat că „inamicul atacă masiv Kievul cu drone explozive”.

Alertă națională de rachete

Atacurile rusești au vizat și vestul Ucrainei. La Lvov, o rachetă balistică de tip neidentificat a lovit o infrastructură critică, a anunțat primarul Andrii Sadovîi. Guvernatorul regiunii, Maksîm Kozîțkîi, a precizat că nu au fost înregistrate victime, iar pagubele materiale sunt în curs de evaluare.

Comandamentul de Vest al Forțelor Aeriene ucrainene a declarat că racheta a atins o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, specialiștii încercând să stabilească tipul exact de armament folosit.

Forțele aeriene ale Ucrainei au emis o alertă de rachete la nivel național, avertizând asupra lansării unor rachete balistice dinspre baza aeriană Kasputin Yar.

Victime și în alte orașe. Avertismentul lui Zelenski

Bombardamentele au afectat și orașul Krîvîi Rih, unde o femeie de 77 de ani a fost ucisă, iar 24 de persoane, inclusiv șase copii, au fost rănite, potrivit primarului Oleksandr Vilkul.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia ar putea lansa o ofensivă de amploare, profitând de condițiile meteo dificile și de temperaturile extrem de scăzute.

