Tensiunile din conflictul dintre Rusia și Ucraina au crescut din nou după un atac care ar fi vizat un centru medical din regiunea Donețk. Autoritățile ruse susțin că lovitura a fost realizată cu drone și s-a soldat cu victime în rândul personalului sanitar.

Ce susține Rusia despre atacul asupra centrului medical

Ministerul rus al Apărării afirmă că opt cadre medicale ar fi murit în urma unui atac cu drone asupra unui centru medical situat într-o zonă din regiunea Donețk controlată de trupele ruse.

„Opt cadre medicale au fost ucise în atacul terorist al regimului de la Kiev. Alte zece persoane, dintre care nouă cadre medicale, au fost rănite cu grade diferite de gravitate”, se arată într-un comunicat emis de ministerul rus, potrivit şi EFE.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ruse, la momentul atacului în unitatea medicală se aflau peste 130 de pacienți și aproximativ 50 de angajați din domeniul sanitar.

Cum descriu autoritățile ruse momentul atacului

Oficialii ruși susțin că atacul ar fi avut loc în noaptea de 10 martie, în jurul orei 03:40, ora , atunci când centrul medical era în plină activitate.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, unitatea medicală ar fi fost destinată exclusiv îngrijirii pacienților și nu ar fi fost folosită în scopuri militare.

„Atacul deliberat” al Kievului asupra clinicii din Doneţk constituie „o încălcare gravă a dreptului umanitar internaţional şi a normelor moralităţii umane„, mai acuză ministerul rus, fără alte detalii despre atac sau despre localizarea acestui centru medical.

Ce alte atacuri au fost semnalate de partea rusă

Autoritățile ruse au afirmat că acesta nu ar fi fost singurul incident recent atribuit Ucrainei. Potrivit aceluiași minister, un alt atac ar fi avut loc în provincia rusă Briansk, relatează Antena3. susține că o fabrică unde erau produse componente electronice utilizate pentru rachete ar fi fost lovită cu rachete britanice Storm Shadow.

Potrivit datelor prezentate de Moscova, atacul ar fi provocat moartea a șapte civili și rănirea a aproximativ 50 de persoane.