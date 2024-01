Klaus Iohannis salută decizia Ucrainei de a recunoaște în sfârșit că așa-zisa limbă „moldovenească” nu există: „Pas important pentru construirea unui parteneriat strategic puternic”

Președintele Klaus Iohannis a salutat decizia guvernului ucrainean de a recunoaște în sfârșit că așa-zisa limbă „moldovenească” nu există, spunând că pasul făcut de Kiev este unul „important pentru construirea unui parteneriat strategic puternic între România și Ucraina la nivel de stat și de societate”.

„Salut pasul făcut astăzi de Guvernul Ucrainei prin implementarea înțelegerii în problema așa-zisei limbi artificiale «moldovenești», la care am ajuns cu președintele Zelenski săptămâna trecută la București. Pas important pentru construirea unui parteneriat strategic puternic între România și Ucraina la nivel de stat și de societate”, a scris șeful statului român, miercuri seară, pe platforma X.

I welcome the step taken today by 🇺🇦Govt. in implementing the understanding on the issue of so-called “Moldovan” artificial language I reached with President last week in Bucharest.Important step for building a strong strategic partnership btw 🇷🇴&🇺🇦 states&societies.

