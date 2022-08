Kosovo închide două puncte de trecere a frontierei, după ce sârbii au blocat drumurile

​Poliția din a transmis duminică seară că a închis două puncte de trecere a frontierei în nordul instabil al țării, după ce sârbii locali au blocat mai multe drumuri și au tras înspre poliție, în semn de protest față de ordinul ce prevede ca plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor sârbe să fie schimbate cu cele kosovare în termen de două luni, informează .

La 14 ani după ce Kosovo și-a declarat independența față de Serbia, peste 50.000 de sârbi care locuiesc în nord încă folosesc numere de înmatriculare și documente emise de autoritățile sârbe și refuză să folosească instituțiile din capitala Pristina.

De asemenea, Kosovo a fost recunoscut ca stat independent de peste 100 de țări, dar nu și de Serbia sau Rusia.

Albin Kurti a anunțat că le va acorda sârbilor o perioadă de tranziție de 60 de zile începând cu 1 august pentru a obține plăcuțele de înmatriculare din Kosovo, la un an după ce a renunțat la încercarea de a le impune din cauza protestelor similare.

Guvernul a decis, totodată, că de la 1 august, toți cetățenii din Serbia care vizitează Kosovo vor trebui să obțină un document suplimentar la graniță pentru a le acorda permisiunea de a intra.

Reguli similare sunt urmate de autoritățile de la Belgrad atunci când cetățenii kosovari vizitează Serbia.

Duminică după-amiază, la Mitrovica, în nordul Kosovo, s-au auzit sirene de raid aerian, rapoartele presei locale indicând că în zonă a fost observată o prezență mare de vehicule de urgență.

Protestatarii au parcat camioane pline cu pietriș și alte utilaje grele pe drumurile care duc către cele două puncte de trecere a frontierei, Jarinje și Bernjak, într-un teritoriu în care sârbii sunt majoritari.

🇽🇰🇷🇸The second road connecting northern Kosovo with Serbia was blocked by the Serbs.

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews)