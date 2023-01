La a 99-a comemorare a lui Lenin, comuniștii ruși au manifestat în Moscova nemulțumiți de războiul lui Putin: „Guvernul trebuie schimbat” (VIDEO)

Piața Roșie din Moscova a fost scena unui , cu prilejul celei de-a 99-a comemorări a morții fostului lider politic sovietic Vladimir Lenin, unde participanții au .

Presa independentă rusă SOTA a vorbit cu un membru al Partidului Comunist Rus din capitală, pe data de 21 ianuarie.

Potrivit fotografiilor din presa locală, cel puțin 100 de persoane, unele cu steaguri comuniste, au fost prezente în tradiționala piață a adunărilor nostalgicilor sovietici.

cu bărbatul care cere un transfer de putere în Rusia a fost postat miercuri pe Twitter de Igor Sushko, directorul executiv al Wind of Change Research Group, o organizație non-profit cu sediul la Washington.

„#Russia: Comuniștii s-au prezentat în Piața Roșie cerând o Revoluție împotriva regimului fascist al lui Putin. Bine ați venit în 2023”, a scris Sushko pe Twitter, citat de .

: Communists showed up on the Red Square calling for a Revolution against Putin’s fascist regime.

Welcome to 2023. — Igor Sushko (@igorsushko)

Comuniștii plâng incompetența regimului de la Kremlin

Manifestantul intervievat nu denunță în mod deschis decizia lui Putin de a lansa o invazie la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, dar se plânge de incompetența celor aflați la putere și de modul cum decurge ceea ce președintele rus continuă să numească o „operațiune militară specială”.

„Oamenii se trezesc și vor să înțeleagă ce fel de război au început”.

O «operațiune militară specială» – se desfășoară de un an de zile. Acum, în februarie, va fi fost un an. O astfel de operațiune poate dura un an? Acesta este deja în mod deschis un război.

Este clar că eliberarea oamenilor are loc deja aici. Trebuie să fie justificată politic, având în vedere un statut. Guvernul trebuie schimbat”. a declarat comunistul din Piața Roșie.

Comuniștii se oferă să preia puterea din mâinile lui Putin

Conform publicației citate, în timpul interviului, reporterul care filma a întrebat: „Și cine va schimba guvernul?”

„Poporul va schimba guvernul sub conducerea Partidului Comunist din Rusia”, a răspuns manifestantul care purta la gât un fular cu secera și ciocanul, simbolul internaționalismului comunist.

Remarcile sale vin aproape un an în războiul care a costat viața a zeci de mii de ruși și ucraineni dar și în contextul în care Putin pare că pregătește o nouă ofensivă, însoțită de o nouă mobilizare la scară largă în Ucraina, în primăvara sau începutul verii 2023 – relatează publicația citată.

Comuniștii ruși în sondaje

Partidul Comunist al Federației Ruse (KPRF), înființat în 1993, este condus de Gennady Ziuganov și se situează cu mult în sondaje în spatele Rusiei Unite a lui Putin.

La alegerile pentru Duma din septembrie 2021, a primit 18.9% din voturi, cu 57 de locuri în timp ce Rusia Unită a obținut peste 300 de locuri.

În noiembrie, Volodimir Ohryzko, fost ministru de externe al Ucrainei din 2007 până în 2009, a susținut că un grup de oameni din jurul lui Putin discutau pe ascuns despre cum să-l înlăture .

Într-un articol de opinie publicat de The New Voice of Ukraine, Ohryzko a scris că aceste pretinse discuții secrete au ca scop să scape de Putin pentru a proteja interesele participanților.

„Se fac multe în spatele lui Putin, despre care, desigur, nu este informat.

Dar un grup de oameni care stau de partea sau deasupra sau dedesubtul lui Putin (nu contează), care vor pierde mult din actuala situație absolut catastrofală pentru Rusia, se vor gândi cu siguranță cum să-l schimbe pe Putin pentru securitatea lor, pentru câștiguri financiare suplimentare și să se întoarcă la viața lor paradisiacă anterioară în Occident” – a scris Ohryzko.

Dmitri Peskov a comentat afirmațiile pentru Newsweek, la acea vreme, susținând că acesteaar fi „afirmații nefondate care nu au nimic de-a face cu realitatea”.