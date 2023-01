Vladimir Putin conduce Rusia către revoluție, făcând aceleași greșeli militare catastrofale ca și Rusia în 1917, avertizează un analist de frunte pro-Kremlin, potrivit .

Avertisment cu privire la prăbușirea lui Putin

Armata sa se află în punctul fără întoarcere, unde pierde dacă atacă și dacă se retrage, a spus Igor Strelkov, fost colonel al FSB și fost ministru al Apărării al autoproclamatei Republici Populare Donețk din Ucraina ocupată de Rusia.

“Oamenii inteligenți au ajuns la concluzia că, în situația actuală, Rusia se află în dezavantaj complet”’, a spus el.

El a avertizat: „Eficacitatea în luptă și moralul armatei amintesc puternic de aceleași condiții ca înainte de ofensiva din iulie 1917 a lui [Alexander] Kerensky”.

Strelkov – pe numele real Igor Girkin – a fost unul dintre jucătorii cheie în momentul în care Putin a preluat controlul Crimeei în 2014 și a subjugat regiunea ucraineană Donețk în același an. El are sprijin cheie în rândul comandanților armatei și serviciilor secrete de sub nivelul superior.

El a criticat de multă vreme strategia de război actuală a liderului rus și a cerut mobilizarea grăbită a încă un milion de luptători pentru a învinge Ucraina, precum și o delimitare clară a comandanților de top ai lui Putin și a miniștrilor apărării.

În cea mai recentă critică a sa, el a spus: „Nu se spune nici măcar un cuvânt despre Kremlin care ignoră schimbări radicale de personal și alte reforme necesare”.

El a avertizat cu privire la repetarea erorilor Rusiei în lunile dinaintea revoluției bolșevice din 1917, care a dus la înfrângerea unui guvern „liberal”, care a inaugurat șapte decenii de tiranie comunistă.

El a sugerat că strategia militară a lui Putin declanșează propria sa cădere.