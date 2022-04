Lacul din fața Ambasadei Rusiei din Lituania a fost colorat în roșu. Protest față de „genocidul comis de Rusia”

În fața Ambasadei Rusiei din Lituania a avut loc, miercuri, un protest inedit. Ruta Meilutyte, sportivă lituaniană medaliată cu aur, a înotat în lacul colorat în roșu, „în sprijinul poporului ucrainean care se confruntă cu genocidul comis de Rusia”.

Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Gestul acesteia a fost însoțit de mesajul „Putin, Haga te așteaptă”, făcând referire la Curtea Penală Internațională, unde președintele rus va fi judecat pentru crime de război, potrivit

Protest inedit la Ambasada Rusiei din Lituania

Lacul a fost colorat cu vopsea ecologică pentru a respecta indicațiile inspectorilor pentru protecția mediului. Autoritățile locale au declarat că protestul este o formă de exprimare artistică, prin care atrage atenția asupra atrocităților care au loc în Ucraina.

„Ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei contra Ucrainei suverane şi la atrocităţile forţelor armate ruse în diverse oraşe ucrainene ocupate, inclusiv la masacrul oribil de la Bucha, guvernul lituanian a decis să reducă reprezentarea diplomatică şi ambasadorul Federaţiei Ruse va trebui să părăsească Lituania”, a spus şeful diplomaţiei lituaniene.

Therefore it’s crucial that we keep acting – spreading truthful information, volunteering, protesting, donating, and pressuring our governments to take action. — Rūta Meilutytė (@MeilutyteRuta)

Swimming through.

Powerful performance by the Olympic 🇱🇹 swimmer calling for action for Russia’s war and genocide in Ukraine.

📸 N. Rekašiūtė — #Lithuania 🇱🇹 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Lithuania)

Swimming Through The performance “Swimming Through” is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by Russia. — Rūta Meilutytė (@MeilutyteRuta)

Lituania: „Brutalitatea forțelor de ocupație ruse a mers dincolo de orice normă a lumii civilizate”

Guvernul Lituaniei a anunțat, luni, că a decis și că ambasadorul rus la Vilnius va trebui să părăsească țara.

Autoritățile lituaniene vor dispune închiderea consulatului rus din orașul-port Klaipeda, iar ambasadorul lituanian la Moscova se va întoarce și el de la post, a precizat ministrul lituanian al afacerilor externe, Gabrielius Landsbergis.

„Brutalitatea forțelor de ocupație ruse a mers dincolo de orice normă a lumii civilizate”, a mai punctat Gabrielius Landsbergis. „Ceea ce vede lumea la Bucea, din păcate, ar putea fi doar începutul. Pe măsură ce sunt eliberate alte orașe, am putea vedea secvențe oribile ale crimelor de război”, a mai spus șeful diplomației lituaniene.

Pe de altă parte, ambasadorul lituanian în Ucraina va reveni la Kiev, a mai anunțat ministrul Gabrielius Landsbergis.