Lituania îl expulzează pe ambasadorul Rusiei și reduce nivelul de reprezentare diplomatică: „Brutalitatea forțelor de ocupație ruse a mers dincolo de orice normă a lumii civilizate”

Guvernul Lituaniei a anunțat, luni, că a decis să reducă nivelul relațiilor diplomatice cu Federația Rusă și că ambasadorul rus la Vilnius va trebui să părăsească țara.

Autoritățile lituaniene vor dispune închiderea consulatului rus din orașul-port Klaipeda, iar ambasadorul lituanian la Moscova se va întoarce și el de la post, a precizat ministrul lituanian al afacerilor externe, Gabrielius Landsbergis, citat de .

„Brutalitatea forțelor de ocupație ruse a mers dincolo de orice normă a lumii civilizate”

„Ca răspuns la a Rusiei împotriva Ucrainei suverane și la atrocitățile comise de către forțele armate ruse în diverse orașe ucrainene ocupate, inclusiv oribilul masacru de la Bucea, guvernul lituanian a decis să reducă reprezentarea diplomatică, iar ambasadorul Federației Ruse va obligat să părăsească Lituania”, a declarat oficialul lituanian.

„Brutalitatea forțelor de ocupație ruse a mers dincolo de orice normă a lumii civilizate”, a mai punctat Gabrielius Landsbergis. „Ceea ce vede lumea la Bucea, din păcate, ar putea fi doar începutul. Pe măsură ce sunt eliberate alte orașe, am putea vedea secvențe oribile ale crimelor de război”, a continuat șeful diplomației lituaniene.

Pe de altă parte, ambasadorul lituanian în Ucraina va reveni la Kiev, a mai anunțat ministrul Gabrielius Landsbergis.

Bogdan Aurescu: „Masacrul de la Bucea este responsabilitatea Rusiei”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, de la Bucea, masacru despre care șeful diplomației române spune că este responsabilitatea Rusiei.

„Permiteţi-mi să fiu foarte clar. Masacrul de la Bucea este responsabilitatea Rusiei, pentru că toate aceste crime s-au petrecut în momentul în care această zonă ucraineană se afla sub ocupaţie rusească. Trebuie să facem tot ce putem pentru a opri acest război ilegal împotriva Ucrainei. Şi trebuie să facem tot ce putem astfel încât cei responsabili pentru acest masacru să răspundă în faţa justiţiei. Din acest motiv, România, Estonia, dar şi multe alte state – cred că peste 40 de ţări – am sesizat Curtea Penală Internaţională pe 2 martie şi am cerut procurorilor să pornească o anchetă în ce priveşte infracţiuni de genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii comise pe teritoriul Ucrainei. Din nefericire, ceea ce am văzut ieri este o confirmare a faptului că am avut dreptate”, a afirmat Bogdan Aurescu, citat .